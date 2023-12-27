«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Накануне в администрации Омска сообщили о вынужденном принятии решения о расторжении контракта с застройщиком школы в микрорайоне Серебряный берег — компанией «Капитал развитие» из Москвы. Такое заявление последовало после паники омичей из-за разбираемого крана на стройплощадке.
В «Капитал развитии» Городу55 прокомментировали, почему пришлось разобрать кран.
«Подъемные краны были взяты в аренду. На данный момент краны не используются, потому что ведутся другие работы. Так как аренда достаточно дорогостоящая, мы решили на время вернуть краны арендодателю», — отметили в компании.
На рабочую площадку краны вернут, как только в них снова появится потребность.
В московской компании при этом отрицают расторжение контракта на строительство школы на Красном пути, назвав эту информацию несоответствующей действительности.
«Ни „Капитал Развитие“, ни заказчик информации о расторжении контракта не давали ни одному СМИ города Омска. Вероятно, это догадки недобросовестных журналистов», — заявили в ООО «Капитал развитие».
Работы на стройплощадке не приостановлены и продолжаются в настоящее время. На портале госзакупок информации о расторжении контракта на строительство школы еще не появилось. Поэтому пока остается только гадать, было ли заявление администрации Омска о расторжении слишком ранним, или подрядчик еще не в курсе намерений депстроя.
Тем не менее, 15 декабря пополнился список начисленных ООО «Капитал развитие» неустоек. Сумма штрафов за просрочку и ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств за все время составляет уже 10,8 млн рублей.