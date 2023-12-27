«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта

Работы на стройплощадке не приостановлены и продолжаются в настоящее время. На портале госзакупок информации о расторжении контракта на строительство школы еще не появилось. Поэтому пока остается только гадать, было ли заявление администрации Омска о расторжении слишком ранним, или подрядчик еще не в курсе намерений депстроя.