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Стройплощадка в микрорайоне Серебряный берег

«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта

27 декабря 2023, 09:16
Фото: Правительство Омской области
Стройплощадка в микрорайоне Серебряный берег

Подрядчик школы в «Серебряном береге» прокомментировал расторжение контракта

По словам представителей компании «Капитал развитие», работы на стройке продолжаются.

Накануне в администрации Омска сообщили о вынужденном принятии решения о расторжении контракта с застройщиком школы в микрорайоне Серебряный берег — компанией «Капитал развитие» из Москвы. Такое заявление последовало после паники омичей из-за разбираемого крана на стройплощадке.

В «Капитал развитии» Городу55 прокомментировали, почему пришлось разобрать кран.

«Подъемные краны были взяты в аренду. На данный момент краны не используются, потому что ведутся другие работы. Так как аренда достаточно дорогостоящая, мы решили на время вернуть краны арендодателю», — отметили в компании.

На рабочую площадку краны вернут, как только в них снова появится потребность.

В московской компании при этом отрицают расторжение контракта на строительство школы на Красном пути, назвав эту информацию несоответствующей действительности.

«Ни „Капитал Развитие“, ни заказчик информации о расторжении контракта не давали ни одному СМИ города Омска. Вероятно, это догадки недобросовестных журналистов», — заявили в ООО «Капитал развитие».

Работы на стройплощадке не приостановлены и продолжаются в настоящее время. На портале госзакупок информации о расторжении контракта на строительство школы еще не появилось. Поэтому пока остается только гадать, было ли заявление администрации Омска о расторжении слишком ранним, или подрядчик еще не в курсе намерений депстроя.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Портал госзакупок

Тем не менее, 15 декабря пополнился список начисленных ООО «Капитал развитие» неустоек. Сумма штрафов за просрочку и ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств за все время составляет уже 10,8 млн рублей.

С застройщиком школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» расторгают контракт
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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Школа#Строительство#Департамент строительства#Новости#Юлия Истомина#Расторжение контракта#Капитал Развитие
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