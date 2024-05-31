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Расторжение контракта

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2024
Экс-застройщика школы в Серебряном береге не стали включать в «черный» список
31 мая, 08:02
Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода
24 мая, 04:16
Спецпроект
Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд
В марте руководство хоккейной академии «Авангард» озвучило родителям юных хоккеистов неприятную новость: сезон станет последним для команд вторых составов 2008, 2009 и 2010 годов. Обосновали такое решение недостатком ресурсом и желанием сосредоточиться на воспитании младших возрастов.
Спецпроект
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
Больше трех месяцев на стройплощадке школы в микрорайоне «Серебряный берег» не ведутся никакие работы. Все это время депстрой грозит подрядчику — строительной компании «Капитал Развитие» — расторжением контракта.
Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге
27 февраля, 07:29
«Ждем неделю-две». С подрядчиком школы в Серебряном берегу пока не расторгли контракт
25 января, 10:09
2023
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
27 декабря 2023, 09:16
С застройщиком школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» расторгают контракт
26 декабря 2023, 11:21
Успели с контрактом. В Омске нашли новых строителей троллейбусного депо на Ватутина
7 декабря 2023, 07:26
Подвели переселенцев. Фирму, завалившую стройку в Омске, внесли в «черный» список
1 ноября 2023, 12:50
Дедовщина в омском детдоме, первый снег, новая работа экс-губернатора Буркова
22 октября 2023, 10:08
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
Проблемная многоэтажка построена на 42%.
19 октября 2023, 12:07
С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
Подрядчик, вероятно, не согласный с таким решением, подал иск к департаменту строительства.
18 октября 2023, 11:03
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Возводит дом за 596 млн рублей компания «Домостроительный комбинат-3», которой владеет и руководит Александр Макаров.
11 сентября 2023, 07:28
«Лысые газоны, истертая краска». Мэр Шелест был шокирован участком у ДК «Звездный»
Сразу же после благоустройства территория пришла в запустение.
26 августа 2023, 10:35
Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске
8 августа 2023, 11:20
Омский депстрой не исключает расторжения контракта со строителями троллейбусного депо
28 июля 2023, 11:40
В Омске с подрядчиком расторгли контракт на капитальный ремонт гимназии № 88
15 марта 2023, 09:25

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