Расторжение контракта

Спецпроект

«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»

Больше трех месяцев на стройплощадке школы в микрорайоне «Серебряный берег» не ведутся никакие работы. Все это время депстрой грозит подрядчику — строительной компании «Капитал Развитие» — расторжением контракта.