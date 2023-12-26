С застройщиком школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» расторгают контракт

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Сегодня в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация, что на стройке школы в микрорайоне «Серебряный берег» начали разбирать кран. Город55 обратился за комментарием по сложившейся ситуации в пресс-службу омской мэрии.
Выяснилось, что контракт с подрядчиком, компанией «Капитал развитие» из Москвы, решили все-таки расторгнуть.
«Подрядчик строительства школы в микрорайоне „Серебряный берег“ ООО „Капитал развитие“ не выполняет взятых на себя обязательств, поэтому департамент строительства как заказчик вынужден принять решение о расторжении муниципального контракта», — сообщили в городской администрации.
Нового подрядчика для завершения строительства школы выберут в начале следующего года.
Напомним, что еще в конце ноября работы на стройплощадке приостановились из-за нехватки материалов. Тогда обещали, что это временная мера. Неделю назад проект строительства школы даже прошел госэкспертизу, это потребовалось для проверки определения достоверности сметной стоимости строительства объекта.
Таким образом, это будет уже второй контракт, который расторгают с компанией «Капитал развитие». Ранее то же самое произошло с договором на строительство школы в Ясной поляне, подрядчика для нее также будут искать только в 2024 году: