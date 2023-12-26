Предупреждения не работают. Омич перевел на счет мошенников 8 млн рублей

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Полицейские установили, что омичу позвонила девушка, которая представилась специалистом сотовой компании. Она рассказала мужчине, что поступила заявка на блокировку его номера и для продления договора услуг нужно передать смс-коды, поступившие на телефон.
После этого поступил ещё один звонок. К пенсионеру обратился якобы специалист портала Госуслуг. Аферист сообщил, что его личный кабинет взломан и мошенники владеют всеми данными, а деньги на счетах в опасности. Чтобы избежать неприятностей, лжеспециалист убедил мужчину в необходимости перемести все сбережения на «безопасные» счета.
«По указанию мошенников омич снял миллион рублей и перевел их через виртуальную карту на указанный счет. Через день поступил новый звонок: зафиксирована попытка снятия денежных средств со вклада в другом банке. Чтобы не потерять накопления, потерпевший снял 7 миллионов рублей и также перевел их на специальный счет. Таким образом, поверив злоумышленникам, заявитель потерял все свои сбережения», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Вечером после случившегося пенсионера навестила внучка. Узнав о ситуации, она сразу же направила дедушку в полицию и МФЦ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».