Предупреждения не работают. Омич перевел на счет мошенников 8 млн рублей

После этого поступил ещё один звонок. К пенсионеру обратился якобы специалист портала Госуслуг. Аферист сообщил, что его личный кабинет взломан и мошенники владеют всеми данными, а деньги на счетах в опасности. Чтобы избежать неприятностей, лжеспециалист убедил мужчину в необходимости перемести все сбережения на «безопасные» счета.