gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Новые фирмы

Выбрать дату
Ноябрь 2023
Экс-директор агрегатного завода стал совладельцем охотхозяйства
16 ноября 2023, 06:07
Михаил Сутягинский создал еще одну фирму под названием «Титан»
Специализация ООО — «деятельность спортивных объектов».
3 ноября 2023, 05:06
Омский строитель Алексей Царук учредил еще одну компанию
«Универсальный магазин» специализируется на аренде и управлении недвижимостью
1 ноября 2023, 09:41
Октябрь 2023
Омский бизнесмен Олег Золотов учредил еще одну строительную компанию
19 октября 2023, 06:05
Сентябрь 2023
Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»
Уставный капитал компании поделен между Натальей и Марком Фридманами.
6 сентября 2023, 04:57
Июль 2023
Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну строительную компанию
14 июля 2023, 07:04
Май 2023
Омские похоронщики решили заняться переработкой вторсырья в Якутии
29 мая 2023, 11:45
Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК
18 мая 2023, 06:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика