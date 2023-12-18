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Без конкурентов. Омский бизнесмен Авдошин арендует под склад землю в Нефтяниках

18 декабря 2023, 03:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский бизнесмен Авдошин построит на участке в Нефтяниках большой склад

Компания, которую Владислав Авдошин выкупил летом 2023 года, стала единственным участником торгов.

Департамент архитектуры городской администрации нашел инвесторов для строительства двух складов в Октябрьском и Советском округах Омска. На каждый из лотов претендовал только один участник, поэтому именно их признали победителями.

Земельный участок площадью 6269 кв. м на проспекте Губкина в течение 5 лет и 6 месяцев будет арендовать компания «Омтек». Год аренды обойдется в 777,9 тысяч рублей. Использовать участок можно под склад или объект нефтехимической промышленности.

Участок на проспекте ГубкинаУчасток на проспекте Губкина
Участок на проспекте Губкина
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Фирму «Омтек» в июне 2023 года выкупил у Любови Толстовой Владислав Авдошин. А существует компания уже больше 10 лет, и изначально ее владельцем был Артем Авдошин. Занимается «Омтек» оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе, торговлей химическими продуктами, топливом и лесоматериалами.

Участок на Окружной дорогеУчасток на Окружной дороге
Участок на Окружной дороге
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Еще один участок под строительство склада будет арендовать предприниматель из Новосибирской области Артем Гаспарян. Земля площадью 5307 кв. м находится на улице Окружная дорога в Октябрьском округе. Срок аренды аналогичный — 5 лет и 6 месяцев. Ежегодный арендный платеж составит 658,5 тысяч рублей.

Гаспарян зарегистрировал ИП 29 марта 2023 года. Мужчина специализируется на перевозке грузов неспециализированными автотранспортными средствами, а также занимается различными строительными и ремонтными работами.

Ранее Город55 рассказывал о строительстве двух складов на улице Индустриальная. Застройщиком выступила компания «Планета-центр»:

Бывшие омские чиновники Триппель и Асташов построили два склада на Индустриальной
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда#Аукцион#Торги#Земельный участок#Склад#Новости#Юлия Истомина#Владислав Авдошин
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