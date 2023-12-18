Без конкурентов. Омский бизнесмен Авдошин арендует под склад землю в Нефтяниках

Фирму «Омтек» в июне 2023 года выкупил у Любови Толстовой Владислав Авдошин. А существует компания уже больше 10 лет, и изначально ее владельцем был Артем Авдошин. Занимается «Омтек» оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе, торговлей химическими продуктами, топливом и лесоматериалами.