Без конкурентов. Омский бизнесмен Авдошин арендует под склад землю в Нефтяниках

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Published Сегодня, 03:41
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Департамент архитектуры городской администрации нашел инвесторов для строительства двух складов в Октябрьском и Советском округах Омска. На каждый из лотов претендовал только один участник, поэтому именно их признали победителями.
Земельный участок площадью 6269 кв. м на проспекте Губкина в течение 5 лет и 6 месяцев будет арендовать компания «Омтек». Год аренды обойдется в 777,9 тысяч рублей. Использовать участок можно под склад или объект нефтехимической промышленности.
Фирму «Омтек» в июне 2023 года выкупил у Любови Толстовой Владислав Авдошин. А существует компания уже больше 10 лет, и изначально ее владельцем был Артем Авдошин. Занимается «Омтек» оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе, торговлей химическими продуктами, топливом и лесоматериалами.
Еще один участок под строительство склада будет арендовать предприниматель из Новосибирской области Артем Гаспарян. Земля площадью 5307 кв. м находится на улице Окружная дорога в Октябрьском округе. Срок аренды аналогичный — 5 лет и 6 месяцев. Ежегодный арендный платеж составит 658,5 тысяч рублей.
Гаспарян зарегистрировал ИП 29 марта 2023 года. Мужчина специализируется на перевозке грузов неспециализированными автотранспортными средствами, а также занимается различными строительными и ремонтными работами.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве двух складов на улице Индустриальная. Застройщиком выступила компания «Планета-центр»: