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Масса нарушений. Прокуратура сообщила об итогах проверки скандального омского детдома

26 декабря 2023, 04:43
Фото: 1MI
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Омская прокуратура нашла массу грубых нарушений в Большеуковском детдоме

На контроле ведомства остаются два уголовных дела, возбужденные в отношении сотрудников и воспитанников детского дома в Больших Уках.

В прокуратуре Омской области рассказали об итогах проведенной проверки в Большеуковском доме детства, где в октябре 2023 года одна воспитанница избила свою сверстницу и заставила ее мыть унитаз голыми руками.

В детском доме представители надзорного ведомства нашли сразу несколько нарушений. В учреждении, как оказалось, не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, правила пожарной безопасности, организации питания детей (столовая посуда была с дефектами, а продукты неправильно хранились). Воспитанникам не выдавали своевременно школьную форму и необходимую сезонную одежду.

В Большеуковском детдоме индивидуальные планы работы составляли, не учитывая особенностей личностей воспитанников, для детей не организовывали должного досуга и не проводили заявленные планом мероприятия.

Представления от прокуратуры получили «Большеуковский дом детства», пункт полиции «Большеуковский», региональное минобразования и УМВД России по Омской области.

«Приняты меры к устранению нарушений, скорректирована организация профилактической работы с несовершеннолетними воспитанниками, шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявили в прокуратуре.

Напомним, что уголовные дела из-за произошедшего возбудили в отношении должностных лиц Большеуковского дома детства (их обвиняют в халатности), а также воспитанницы детдома по фактам хулиганства и истязания.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Дети#Детский дом#Новости#Проверка прокуратуры#Большеуковский район#Юлия Истомина
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