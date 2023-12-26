Масса нарушений. Прокуратура сообщила об итогах проверки скандального омского детдома

В детском доме представители надзорного ведомства нашли сразу несколько нарушений. В учреждении, как оказалось, не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, правила пожарной безопасности, организации питания детей (столовая посуда была с дефектами, а продукты неправильно хранились). Воспитанникам не выдавали своевременно школьную форму и необходимую сезонную одежду.