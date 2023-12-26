Масса нарушений. Прокуратура сообщила об итогах проверки скандального омского детдома

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
В прокуратуре Омской области рассказали об итогах проведенной проверки в Большеуковском доме детства, где в октябре 2023 года одна воспитанница избила свою сверстницу и заставила ее мыть унитаз голыми руками.
В детском доме представители надзорного ведомства нашли сразу несколько нарушений. В учреждении, как оказалось, не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, правила пожарной безопасности, организации питания детей (столовая посуда была с дефектами, а продукты неправильно хранились). Воспитанникам не выдавали своевременно школьную форму и необходимую сезонную одежду.
В Большеуковском детдоме индивидуальные планы работы составляли, не учитывая особенностей личностей воспитанников, для детей не организовывали должного досуга и не проводили заявленные планом мероприятия.
Представления от прокуратуры получили «Большеуковский дом детства», пункт полиции «Большеуковский», региональное минобразования и УМВД России по Омской области.
«Приняты меры к устранению нарушений, скорректирована организация профилактической работы с несовершеннолетними воспитанниками, шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявили в прокуратуре.
Напомним, что уголовные дела из-за произошедшего возбудили в отношении должностных лиц Большеуковского дома детства (их обвиняют в халатности), а также воспитанницы детдома по фактам хулиганства и истязания.