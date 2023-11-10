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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 09:21

После скандала в Больших Уках хотят изменить систему детдомов Омской области

Террор, судимости, сексуальные домогательства. Что творится в омских детдомах

10 ноября 2023, 07:44
Фото: Официальный сайт Большеуковского дома детства

После скандала в Больших Уках хотят изменить систему детдомов Омской области

В конце октября стало известно о дедовщине и беспорядках, происходящих в Большеуковском доме детства. В Сеть слили видео, которое многих повергло в шок. Последствия этой ситуации и новая информация об учреждении всплывают до сих пор.

Ситуация с детскими домами закрутилась после того, как 16-летняя староста группы в окружении других воспитанников детдома отчитала свою сверстницу за опоздание, нанесла ей многочисленные удары и заставила голыми руками мыть унитазы. Такие случаи жестокого обращения происходят в детских домах не только Омской области, но и других регионов.

Город55 решил разобраться, что же делают ответственные органы в попытках не допустить подобных происшествий.

Более одной проверки в год

В Омской области работают 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Девять организаций подчиняются региональному минобразования, по одной — находятся в ведении минтруда и минздрава. Число воспитанников в омских детдомах сегодня составляет 557 человек, и по сравнению с прошлым годом их стало на 8% меньше.

По официальной информации, сотрудники минобразования каждый год планово и внепланово проверяют детские дома. Дополнительно ежегодно и более одного раза в год с проверками по организациям ездят также прокуратура, Роспотребнадзор, МЧС, уполномоченный по правам ребенка в Омской области и общественные организации для того, чтобы дать независимую оценку качества предоставляемых услуг.

Последние проверки прошли в Колосовском доме детства в сентябре 2023 года и Большеуковском доме детства в октябре. Правда, детдом в Больших Уках попал во внимание контрольно-надзорных органов слишком поздно, после обнародования факта травли ребенка. Погружение в жизнь этого учреждения выявило немало нарушений и проблем.

Из-за опоздания девочку проучили и заставили мыть унитазыИз-за опоздания девочку проучили и заставили мыть унитазы
Из-за опоздания девочку проучили и заставили мыть унитазы
Фото: Скриншот видео со страницы vk.com/sorokin_n_a

За проступки отправляли в психбольницу

Из-за случившегося в Большеуковском доме детства следователи возбудили на работников учреждения уголовное дело за халатность. Еще одно дело завели на саму старосту из-за истязания других несовершеннолетних воспитанников. У 16-летней девочки нашли пневматический пистолет, с помощью которого она держала остальных детей в страхе. Оружие староста купила в сентябре этого года на маркетплейсе. По данным источника Города55, от действий девочки в итоге пострадало не менее пяти воспитанников учреждения в возрасте от 13 до 16 лет. Преподаватели детдома, естественно, ничего критичного в поведении воспитанников не заметили.

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О конфликте воспитанниц высказалась и. о. директора Большеуковского дома детства Людмила Волкова. Причиной всему якобы стал мальчик.

«Девочкам понравился один и тот же мальчик. Потому что они ходят в одну школу. Начались разборки, как бы причиной был мальчик», — прокомментировала Первому городскому телеканалу Волкова.

Кстати, в поле зрения правоохранителей староста попадала и ранее. Летом 2023-го ее судили за кражу. Тогда же судебные приставы как раз оформили производство о взыскании 81 тысячи рублей, возможно, связанное с этим преступлением.

Большеуковский дом детства с проверками посетили в том числе и сотрудники прокуратурыБольшеуковский дом детства с проверками посетили в том числе и сотрудники прокуратуры
Большеуковский дом детства с проверками посетили в том числе и сотрудники прокуратуры
Фото: Прокуратура Омской области

После обнародования записи с травлей из-за опоздания на ужин Большеуковский дом детства посетило немало чиновников, сотрудников правоохранительных органов и общественников. Лично побывал в учреждении и юрист-правозащитник Никита Сорокин, который и привлек в октябре внимание к учреждению. Общение с бывшими и нынешними воспитанниками детдома подтвердило, что издевательства в этом учреждении были привычным делом.

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Со слов правозащитника, одну из воспитанниц бывшая завуч дергала за волосы на уроках, мальчика — за уши, его же били вешалкой и палкой. Над другим молодым человеком систематически издевался директор детдома: воспитанника загоняли в спортзал и избивали как грушу. Медицинскую помощь после этого ребенку никто не оказывал, а самостоятельно просить ее мальчик опасался под страхом отправления в психушку.

«Все дети указывают, что помещение в психушку использовалось именно как наказание за проступок. Ночью приходил воспитатель Аслан и говорил, что надо ехать куда-то (но не говорил куда). Я задавал детям вопрос, могли ли они отказаться, те говорили, что нет, так как Аслан мог применить физическую силу, а ее они боялись. Фактически после нескольких недель уколов дети приезжали обратно в интернат в состоянии овощей. Некоторые воспитанники рассказывают, что в интернате неохотно ездили за ними и им приходилось лежать в психушке дольше и получать, соответственно, больше психотропных веществ», — рассказал после общения с воспитанниками Никита Сорокин.

Попадали воспитанники в Клиническую психиатрическую больницу им. Н. Н. Солодникова на Куйбышева, которая является единственным подобным учреждением для детей на территории Омской области. Отвозили детей туда, как сообщил Городу55 Сорокин, с 2000 года и по настоящее время. С 29 июня 2009 года должность главного врача психиатрической больницы занимает Андрей Чеперин.

Клиническая психиатрическая больница на КуйбышеваКлиническая психиатрическая больница на Куйбышева
Клиническая психиатрическая больница на Куйбышева
Фото: yandex.ru/maps

Среди жестоких воспитателей дети из Большеуковского детдома в один голос называют имя Аслана. Даже после выпуска его вспоминают с ужасом и боятся говорить о нем. Вот лишь небольшой список методов воспитания, которыми успел отметиться этот сотрудник: тушил окурки о спину, окунал детей в унитаз, заставлял стоять всю ночь возле стенки, бил по голове до сотрясения.

Два выпускника, по словам правозащитника, подали жалобы в следком с перечислением всех нарушений.

Однако далеко не все решаются открыто заявлять о жестоких фактах, произошедших в стенах детских домов. Один из бывших детдомовцев боялся даже выйти на улицу и заговорить с Никитой Сорокиным.

«Совершеннолетний человек боится, что его накажут за то, что он расскажет. Что к нему за это придут и поквитаются. Это действительно ужасно, когда взрослый человек плачет как ребенок и боится говорить», — сказал юрист.

Молчали годами

Помимо побоев, в интернатах Омской области происходят и преступления против половой неприкосновенности. Такими фактами отметился все тот же Большеуковский дом детства. Сексуальные отношения с несовершеннолетними воспитанниками были у нескольких экс-сотрудниц этого учреждения.

Подобные факты выявили и в Любинском районе. В октябре 2023 года омские следователи возбудили два уголовных дела по статьям об изнасиловании на сотрудников интерната в этом районе. Известно, что в одном случае подозреваемым стал директор детдома. Воспитанница, как сообщила омская журналистка Наталья Граф, впервые подверглась сексуальному насилию в возрасте 12 лет, продолжалось в течение нескольких лет, которые девочка провела в учреждении.

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Так как подробности в пресс-службе омского следкома не разглашают в интересах потерпевших, сказать точно, о каком учреждении идет речь, нельзя. На территории Любинского района для детей-сирот работало два учреждения. Первое — это Любинский детский дом (директор Наталья Плющева), который впоследствии реорганизовали и присоединили к Артынскому детскому дому.

Информация о Любинском детском домеИнформация о Любинском детском доме
Информация о Любинском детском доме
Фото: Скриншот с сервиса проверки контрагентов «Компаниум»

Второе учреждение — это Алексеевский психоневрологический интернат для умственно-отсталых детей. Его директором был Николай Зубанов. В 2012 году Алексеевский интернат ликвидировали, присоединив к Драгунскому дому-интернату.

Информация об Алексеевском психоневрологическом интернатеИнформация об Алексеевском психоневрологическом интернате
Информация об Алексеевском психоневрологическом интернате
Фото: Скриншот с сервиса проверки контрагентов «Компаниум»

Уголовные дела сейчас находятся на этапе первоначального следствия.

«Заявления были поданы бывшими воспитанниками через несколько лет после выпуска. Они уже давно взрослые», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Ранее жалоб не поступало

О проведенных проверках и выявленных в ходе них нарушениях по запросу Города55 отчитались и минобр, и уполномоченный по правам ребенка в Омской области. Поводы для «придирок» у них находятся, но выявлению случаев с побоями и притеснениями детей со стороны как сотрудников, так и воспитанников детских домов это не помогает.

В минобразования наиболее частыми нарушениями, выявленными при проверках, назвали:

  • Отсутствие ответов от службы судебных приставов (организация не предприняла меры по обращению в вышестоящие инстанции);
  • Отсутствие предпринимаемых мер по устранению задолженности по коммунальным платежам в закрепленных за воспитанниками жилых помещениях;
  • Неорганизованную работу по разделению лицевых счетов.

Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина внепланово ездила с проверками по детским интернатам только в 2017, 2020 и 2021 годах. Тогда она заметила ненадлежащий контроль за сохранностью имущества воспитанников — собственников жилых помещений, за своевременным исполнением алиментных обязательств на основании судебных актов, нашла недостатки в техническом оборудовании прилегающей территории и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. О фактах жестокого обращения с детьми ни слова, во время проверок таких моментов не установили.

Официальных обращений и сообщений при неформальных встречах ни в адрес минобразования, ни в адрес уполномоченного в 2023 году не поступало. А значит, на бумаге все в детских домах хорошо.

Поездка рабочей группы в Большеуковский дом детстваПоездка рабочей группы в Большеуковский дом детства
Поездка рабочей группы в Большеуковский дом детстваПоездка рабочей группы в Большеуковский дом детства
Поездка рабочей группы в Большеуковский дом детства
Фото: Телеграм-канал министра образования Ивана Кротта

На учете и с судимостями

Куда глубже в проблемы детдомовцев погрузилась, судя по итогам проверок, прокуратура Омской области. И список нарушений уже касается безопасных условий пребывания воспитанников, оказания медпомощи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи, старший советник юстиции Светлана Панасюченко заявляет о 1000 (!!!) нарушений действующего законодательства, внесении 167 представлений, 282 протестах на незаконные правовые акты, 11 исках, направленных в суд, возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении доследственных проверок. Все это обнаружили при проверке, которая длилась с февраля по апрель 2023 года.

На несовершеннолетних воспитанников детских домов за последние пять лет возбудили 10 уголовных дел из-за краж, умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев и насильственных действий сексуального характера.

«Указанные уголовные дела окончены производством», — уточнила Светлана Панасюченко.

На учете в полиции стоят 34 ребенка из детских домов, то есть 6,1% от общего числа всех воспитанников. Пять детей успели получить судимости, но, по информации пресс-службы минобразования, дети прибыли в учреждения уже стоящими на учете. Часть воспитанников попадают в детдома повторно, возможно, в новых семьях с трудными подростками не могут справиться.

«Численность воспитанников, переданных из замещающих семей в организации для детей-сирот повторно, на данный момент составляет 5% от общей численности воспитанников, находящихся в организациях для детей-сирот», — сообщили в омском минобре.

Добавим, что в замещающие семьи с 2018 по 2022 годы передали 287 детей, в кровные семьи вернули 121 ребенка, за этот же срок обратно в детдома вернули 10 воспитанников.

Что обещают изменить после происшествия

Помимо анонсируемых проверок всех детских домов после обнародования происходящего в Большеуковском доме детства собираются предпринять и ряд реальных шагов. По словам юриста Никиты Сорокина, сейчас ни один из сотрудников, которые применяли силу к детям, не остался работать в детдоме в Больших Уках. Следком в отношении них организовал проверку.

Министр образования Омской области Иван Кротт пообещал, что в Большеуковском доме детства поменяется руководитель. На официальном сайте учреждения строка с данными о директоре сейчас пустует, есть только информация о заместителе руководителя — Людмиле Волковой. После ухода Владимира Володина она стала и. о. руководителя детдома.

Сведения об организацииСведения об организации
На многих сайтах директором до сих пор значится Владимир ВолодинНа многих сайтах директором до сих пор значится Владимир Володин
Сведения об организации
Фото: Скриншот с официального сайта Большуковского дома детства

Также за Большеуковским детдомом хотят закрепить учреждение-наставника — Тарский дом детства, а к воспитательному процессу привлечь детские общественные организации.

«Введем в штатное расписание ставки помощников воспитателей, готовы рассмотреть вопрос по введению должности клинического психолога в учреждении», — уточнил Кротт.

По мнению юриста Никиты Сорокина, действенными будут немного другие меры: необходимы изменения в системе безопасности учреждения. Для решения проблем с истязанием детей в детских домах правозащитник предложил установить камеры наблюдения: общие, в коридорах и аудиториях, и нагрудные регистраторы для каждого сотрудника. В минобразования в целом одобрили такие изменения, но остается вопрос, где взять на все деньги.

Ситуацию в Большеуковском детдоме обсуждает специальная рабочая группаСитуацию в Большеуковском детдоме обсуждает специальная рабочая группа
Ситуацию в Большеуковском детдоме обсуждает специальная рабочая группа
Фото: Телеграм-канал министра образования Ивана Кротта

Еще одна инициатива, над которой сейчас думает ведомство, — это создание наблюдательных советов при учреждениях для детей-сирот. В них должны войти независимые обученные эксперты, которые способны профессионально разбираться в конфликтных ситуациях.

Будут ли в итоге реализованы все эти меры и в течение какого срока рассчитывают внести реальные изменения, никто пока не говорит. Главное, чтобы запал отвечающих за детские дома ведомств не иссяк спустя время, когда внимание к Большеуковскому дому детства уменьшится и про все инциденты позабудут.

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