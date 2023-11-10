Террор, судимости, сексуальные домогательства. Что творится в омских детдомах

Из-за случившегося в Большеуковском доме детства следователи возбудили на работников учреждения уголовное дело за халатность. Еще одно дело завели на саму старосту из-за истязания других несовершеннолетних воспитанников. У 16-летней девочки нашли пневматический пистолет, с помощью которого она держала остальных детей в страхе. Оружие староста купила в сентябре этого года на маркетплейсе. По данным источника Города55, от действий девочки в итоге пострадало не менее пяти воспитанников учреждения в возрасте от 13 до 16 лет. Преподаватели детдома, естественно, ничего критичного в поведении воспитанников не заметили.