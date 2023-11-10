Террор, судимости, сексуальные домогательства. Что творится в омских детдомах

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Ситуация с детскими домами закрутилась после того, как 16-летняя староста группы в окружении других воспитанников детдома отчитала свою сверстницу за опоздание, нанесла ей многочисленные удары и заставила голыми руками мыть унитазы. Такие случаи жестокого обращения происходят в детских домах не только Омской области, но и других регионов.
Город55 решил разобраться, что же делают ответственные органы в попытках не допустить подобных происшествий.
В Омской области работают 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Девять организаций подчиняются региональному минобразования, по одной — находятся в ведении минтруда и минздрава. Число воспитанников в омских детдомах сегодня составляет 557 человек, и по сравнению с прошлым годом их стало на 8% меньше.
По официальной информации, сотрудники минобразования каждый год планово и внепланово проверяют детские дома. Дополнительно ежегодно и более одного раза в год с проверками по организациям ездят также прокуратура, Роспотребнадзор, МЧС, уполномоченный по правам ребенка в Омской области и общественные организации для того, чтобы дать независимую оценку качества предоставляемых услуг.
Последние проверки прошли в Колосовском доме детства в сентябре 2023 года и Большеуковском доме детства в октябре. Правда, детдом в Больших Уках попал во внимание контрольно-надзорных органов слишком поздно, после обнародования факта травли ребенка. Погружение в жизнь этого учреждения выявило немало нарушений и проблем.
Из-за случившегося в Большеуковском доме детства следователи возбудили на работников учреждения уголовное дело за халатность. Еще одно дело завели на саму старосту из-за истязания других несовершеннолетних воспитанников. У 16-летней девочки нашли пневматический пистолет, с помощью которого она держала остальных детей в страхе. Оружие староста купила в сентябре этого года на маркетплейсе. По данным источника Города55, от действий девочки в итоге пострадало не менее пяти воспитанников учреждения в возрасте от 13 до 16 лет. Преподаватели детдома, естественно, ничего критичного в поведении воспитанников не заметили.
О конфликте воспитанниц высказалась и. о. директора Большеуковского дома детства Людмила Волкова. Причиной всему якобы стал мальчик.
«Девочкам понравился один и тот же мальчик. Потому что они ходят в одну школу. Начались разборки, как бы причиной был мальчик», — прокомментировала Первому городскому телеканалу Волкова.
Кстати, в поле зрения правоохранителей староста попадала и ранее. Летом 2023-го ее судили за кражу. Тогда же судебные приставы как раз оформили производство о взыскании 81 тысячи рублей, возможно, связанное с этим преступлением.
После обнародования записи с травлей из-за опоздания на ужин Большеуковский дом детства посетило немало чиновников, сотрудников правоохранительных органов и общественников. Лично побывал в учреждении и юрист-правозащитник Никита Сорокин, который и привлек в октябре внимание к учреждению. Общение с бывшими и нынешними воспитанниками детдома подтвердило, что издевательства в этом учреждении были привычным делом.
Со слов правозащитника, одну из воспитанниц бывшая завуч дергала за волосы на уроках, мальчика — за уши, его же били вешалкой и палкой. Над другим молодым человеком систематически издевался директор детдома: воспитанника загоняли в спортзал и избивали как грушу. Медицинскую помощь после этого ребенку никто не оказывал, а самостоятельно просить ее мальчик опасался под страхом отправления в психушку.
«Все дети указывают, что помещение в психушку использовалось именно как наказание за проступок. Ночью приходил воспитатель Аслан и говорил, что надо ехать куда-то (но не говорил куда). Я задавал детям вопрос, могли ли они отказаться, те говорили, что нет, так как Аслан мог применить физическую силу, а ее они боялись. Фактически после нескольких недель уколов дети приезжали обратно в интернат в состоянии овощей. Некоторые воспитанники рассказывают, что в интернате неохотно ездили за ними и им приходилось лежать в психушке дольше и получать, соответственно, больше психотропных веществ», — рассказал после общения с воспитанниками Никита Сорокин.
Попадали воспитанники в Клиническую психиатрическую больницу им. Н. Н. Солодникова на Куйбышева, которая является единственным подобным учреждением для детей на территории Омской области. Отвозили детей туда, как сообщил Городу55 Сорокин, с 2000 года и по настоящее время. С 29 июня 2009 года должность главного врача психиатрической больницы занимает Андрей Чеперин.
Среди жестоких воспитателей дети из Большеуковского детдома в один голос называют имя Аслана. Даже после выпуска его вспоминают с ужасом и боятся говорить о нем. Вот лишь небольшой список методов воспитания, которыми успел отметиться этот сотрудник: тушил окурки о спину, окунал детей в унитаз, заставлял стоять всю ночь возле стенки, бил по голове до сотрясения.
Два выпускника, по словам правозащитника, подали жалобы в следком с перечислением всех нарушений.
Однако далеко не все решаются открыто заявлять о жестоких фактах, произошедших в стенах детских домов. Один из бывших детдомовцев боялся даже выйти на улицу и заговорить с Никитой Сорокиным.
«Совершеннолетний человек боится, что его накажут за то, что он расскажет. Что к нему за это придут и поквитаются. Это действительно ужасно, когда взрослый человек плачет как ребенок и боится говорить», — сказал юрист.
Помимо побоев, в интернатах Омской области происходят и преступления против половой неприкосновенности. Такими фактами отметился все тот же Большеуковский дом детства. Сексуальные отношения с несовершеннолетними воспитанниками были у нескольких экс-сотрудниц этого учреждения.
Подобные факты выявили и в Любинском районе. В октябре 2023 года омские следователи возбудили два уголовных дела по статьям об изнасиловании на сотрудников интерната в этом районе. Известно, что в одном случае подозреваемым стал директор детдома. Воспитанница, как сообщила омская журналистка Наталья Граф, впервые подверглась сексуальному насилию в возрасте 12 лет, продолжалось в течение нескольких лет, которые девочка провела в учреждении.
Так как подробности в пресс-службе омского следкома не разглашают в интересах потерпевших, сказать точно, о каком учреждении идет речь, нельзя. На территории Любинского района для детей-сирот работало два учреждения. Первое — это Любинский детский дом (директор Наталья Плющева), который впоследствии реорганизовали и присоединили к Артынскому детскому дому.
Второе учреждение — это Алексеевский психоневрологический интернат для умственно-отсталых детей. Его директором был Николай Зубанов. В 2012 году Алексеевский интернат ликвидировали, присоединив к Драгунскому дому-интернату.
Уголовные дела сейчас находятся на этапе первоначального следствия.
«Заявления были поданы бывшими воспитанниками через несколько лет после выпуска. Они уже давно взрослые», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
О проведенных проверках и выявленных в ходе них нарушениях по запросу Города55 отчитались и минобр, и уполномоченный по правам ребенка в Омской области. Поводы для «придирок» у них находятся, но выявлению случаев с побоями и притеснениями детей со стороны как сотрудников, так и воспитанников детских домов это не помогает.
В минобразования наиболее частыми нарушениями, выявленными при проверках, назвали:
Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина внепланово ездила с проверками по детским интернатам только в 2017, 2020 и 2021 годах. Тогда она заметила ненадлежащий контроль за сохранностью имущества воспитанников — собственников жилых помещений, за своевременным исполнением алиментных обязательств на основании судебных актов, нашла недостатки в техническом оборудовании прилегающей территории и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. О фактах жестокого обращения с детьми ни слова, во время проверок таких моментов не установили.
Официальных обращений и сообщений при неформальных встречах ни в адрес минобразования, ни в адрес уполномоченного в 2023 году не поступало. А значит, на бумаге все в детских домах хорошо.
Куда глубже в проблемы детдомовцев погрузилась, судя по итогам проверок, прокуратура Омской области. И список нарушений уже касается безопасных условий пребывания воспитанников, оказания медпомощи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи, старший советник юстиции Светлана Панасюченко заявляет о 1000 (!!!) нарушений действующего законодательства, внесении 167 представлений, 282 протестах на незаконные правовые акты, 11 исках, направленных в суд, возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении доследственных проверок. Все это обнаружили при проверке, которая длилась с февраля по апрель 2023 года.
На несовершеннолетних воспитанников детских домов за последние пять лет возбудили 10 уголовных дел из-за краж, умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев и насильственных действий сексуального характера.
«Указанные уголовные дела окончены производством», — уточнила Светлана Панасюченко.
На учете в полиции стоят 34 ребенка из детских домов, то есть 6,1% от общего числа всех воспитанников. Пять детей успели получить судимости, но, по информации пресс-службы минобразования, дети прибыли в учреждения уже стоящими на учете. Часть воспитанников попадают в детдома повторно, возможно, в новых семьях с трудными подростками не могут справиться.
«Численность воспитанников, переданных из замещающих семей в организации для детей-сирот повторно, на данный момент составляет 5% от общей численности воспитанников, находящихся в организациях для детей-сирот», — сообщили в омском минобре.
Добавим, что в замещающие семьи с 2018 по 2022 годы передали 287 детей, в кровные семьи вернули 121 ребенка, за этот же срок обратно в детдома вернули 10 воспитанников.
Помимо анонсируемых проверок всех детских домов после обнародования происходящего в Большеуковском доме детства собираются предпринять и ряд реальных шагов. По словам юриста Никиты Сорокина, сейчас ни один из сотрудников, которые применяли силу к детям, не остался работать в детдоме в Больших Уках. Следком в отношении них организовал проверку.
Министр образования Омской области Иван Кротт пообещал, что в Большеуковском доме детства поменяется руководитель. На официальном сайте учреждения строка с данными о директоре сейчас пустует, есть только информация о заместителе руководителя — Людмиле Волковой. После ухода Владимира Володина она стала и. о. руководителя детдома.
Также за Большеуковским детдомом хотят закрепить учреждение-наставника — Тарский дом детства, а к воспитательному процессу привлечь детские общественные организации.
«Введем в штатное расписание ставки помощников воспитателей, готовы рассмотреть вопрос по введению должности клинического психолога в учреждении», — уточнил Кротт.
По мнению юриста Никиты Сорокина, действенными будут немного другие меры: необходимы изменения в системе безопасности учреждения. Для решения проблем с истязанием детей в детских домах правозащитник предложил установить камеры наблюдения: общие, в коридорах и аудиториях, и нагрудные регистраторы для каждого сотрудника. В минобразования в целом одобрили такие изменения, но остается вопрос, где взять на все деньги.
Еще одна инициатива, над которой сейчас думает ведомство, — это создание наблюдательных советов при учреждениях для детей-сирот. В них должны войти независимые обученные эксперты, которые способны профессионально разбираться в конфликтных ситуациях.
Будут ли в итоге реализованы все эти меры и в течение какого срока рассчитывают внести реальные изменения, никто пока не говорит. Главное, чтобы запал отвечающих за детские дома ведомств не иссяк спустя время, когда внимание к Большеуковскому дому детства уменьшится и про все инциденты позабудут.