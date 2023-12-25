Не дожил до 102 лет. В Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
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Updated Сегодня, 03:20
В Омске 23 декабря скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Тропин. Как сообщили в администрации Александровского муниципального округа Пермского края, мужчине 21 января 2024 года исполнилось бы 102 года.
В рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии Тропин был с 1941 года. Его служба проходила в Уральском добровольческом танковом корпусе. Мужчина — участник сражения в битве на Курской дуге. После Второй мировой войны сражался в войне с Японией. После возвращения домой в 1947 году работал на машзаводе, в каменном карьере.
«Последние годы Василий Афанасьевич проживал в Омске. Несмотря на почтенный возраст, он живо интересовался событиями в стране и мире, любил смотреть телевизор, общаться с внуками и правнуками», — рассказали в администрации.
Похороны Тропина состоятся после Нового года (точная дата пока не сообщается). Согласно волеизъявлению ветерана, его сначала кремируют в Новосибирске, а затем похоронят в Александровске.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Василия Тропина.