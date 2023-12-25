Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Иллюстрация

Не дожил до 102 лет. В Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге

25 декабря 2023, 03:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

На 102 году жизни в Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге

Мужчину кремируют в Новосибирске и похоронят в Александровске Пермского края.

В Омске 23 декабря скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Тропин. Как сообщили в администрации Александровского муниципального округа Пермского края, мужчине 21 января 2024 года исполнилось бы 102 года.

В рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии Тропин был с 1941 года. Его служба проходила в Уральском добровольческом танковом корпусе. Мужчина — участник сражения в битве на Курской дуге. После Второй мировой войны сражался в войне с Японией. После возвращения домой в 1947 году работал на машзаводе, в каменном карьере.

«Последние годы Василий Афанасьевич проживал в Омске. Несмотря на почтенный возраст, он живо интересовался событиями в стране и мире, любил смотреть телевизор, общаться с внуками и правнуками», — рассказали в администрации.

Похороны Тропина состоятся после Нового года (точная дата пока не сообщается). Согласно волеизъявлению ветерана, его сначала кремируют в Новосибирске, а затем похоронят в Александровске.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Василия Тропина.

#Общество#Происшествия#Омск#Смерть#Ветеран#Новости#Похороны#Юлия Истомина
Подпишитесь
Мизулина-младшая занялась фейками о терактах в омских школах
Сегодня, 02:07
На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов
Сегодня, 02:50
Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели
Вчера, 09:58
Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами
Сегодня, 05:28
«Это сумасшедшее тепло». Омичей ждет экстремальное потепление перед Новым годом
Сегодня, 05:38