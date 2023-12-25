Не дожил до 102 лет. В Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге

В рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии Тропин был с 1941 года. Его служба проходила в Уральском добровольческом танковом корпусе. Мужчина — участник сражения в битве на Курской дуге. После Второй мировой войны сражался в войне с Японией. После возвращения домой в 1947 году работал на машзаводе, в каменном карьере.