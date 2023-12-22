Ждем обновления? Еще одну муниципальную баню в Омске сдали в аренду до 2028 года

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
МУП г. Омска «Банное хозяйство» нашел арендатора для еще одной муниципальной бани. Двухэтажное здание бани №9 находится на улице Иртышская в микрорайоне Береговой. В аренду бизнесу ее отдают на ближайшие пять лет. Здание площадью 613,5 кв. м ввели в эксплуатацию в 1996 году.
Очереди из желающих арендовать баню не выстроилось: единственную заявку оставил предприниматель Никита Нигей. В год он будет платить МУПу 742 332 рубля.
Никита Нигей зарегистрировал ИП в 2019 году. Мужчина является действующим главой КФХ: занимается разведением КРС, овец и коз, производством молока и пчеловодством. Раньше ему принадлежали компании «Никитино» (производство деревянной тары) и «Айташ» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). В настоящий момент обе они ликвидированы.
Добавим, что для бани в микрорайоне Входной, построенной в 1965 году, не удалось найти арендатора. Аукцион признали несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.
Накануне, кстати, мэр Сергей Шелест рассказал о «преображении» городской бани №7, там появились хамам, финская сауна и удобные раздевалки на месте бывшей прачечной. Все муниципальные бани будут работать 31 декабря.