Ждем обновления? Еще одну муниципальную баню в Омске сдали в аренду до 2028 года

МУП г. Омска «Банное хозяйство» нашел арендатора для еще одной муниципальной бани. Двухэтажное здание бани №9 находится на улице Иртышская в микрорайоне Береговой. В аренду бизнесу ее отдают на ближайшие пять лет. Здание площадью 613,5 кв. м ввели в эксплуатацию в 1996 году.