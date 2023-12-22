В Омске водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Сегодня, 22 декабря, около 5:45 часов утра в Омске произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УВМД.
По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская.
Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейские выясняют личность погибшей и все обстоятельства аварии.