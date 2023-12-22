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ОНПЗ помог оборудовать гончарную мастерскую для детей в омской школе искусств

ОНПЗ помог оборудовать гончарную мастерскую для детей в омской школе искусств

22 декабря 2023, 02:55
Фото: Римма Злацовская
Деньги на профессиональный гончарный круг собрал благотворительный проект предприятия «Мастерская добра». Оборудование позволит обучать детей на более высоком уровне.

Сотрудники Омского НПЗ помогли оборудовать мастерскую керамики в детской художественной школе №5. Теперь у 340 учеников образовательного учреждения будет больше возможностей добиться впечатляющих высот в декоративно-прикладном искусстве. Гончарное искусство развивает художественные навыки и позволяет детям раскрыть творческие возможности.

Оборудование позволит обучать детей на более высоком уровне.

«В Омской области есть прекрасные, талантливые мастера прикладного искусства. Благодаря помощи Омского НПЗ образовательные возможности детской художественной школы расширились. Предприятие оперативно откликнулось на запрос мастерской керамики. Надеемся, наш регион займет достойное место в рейтинге лидеров гончарного дела», — рассказала вице-мэр Омска Инна Елецкая.

Ученики школы и работники ОНПЗ создали картины, статуэтки, вязанные и вышитые изделия, которые потом были выставлены на благотворительном аукционе «Мастерская добра». Лоты купили волонтеры предприятия, а на эти средства и был куплен гончарный круг.

«Сотрудники Омского НПЗ осознают важность художественного развития детей. Инициатива участников „Мастерской добра“ в этом году помогла обеспечить ресурсы для творческой самореализации учеников художественной школы. Инвестиции в образование и культуру — самые эффективные, ведь это дает толчок развитию всего региона. Поэтому наше предприятие с готовностью поддерживает инициативы в этой области», — подчеркнул гендиректор ОНПЗ Олег Белявский.

Проект «Мастерская добра» проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». С 2016 года предприятие помогло многим детским учреждениям.

#Общество#Спорт#Культура#Экология#Образование#Омск#Омская область#Инвестиции#Дети#Творчество#ОНПЗ#Родные города#Евгений Игишев
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