Фатальная ошибка. Пьяный сибиряк попал в тюрьму по пути за добавкой

Жителя Мариинска задержали после того, как он попытался тайком пронести спиртное мимо кассы в магазине. Инцидент произошел еще в начале сентября 2023 года, передает «Сибдепо». Пьяный мужчина около 9 часов утра вошел в магазин, взял с полки спиртное и направился на выход. На требование оплатить товар или вернуть его на полку сибиряк не реагировал, и поэтому работникам магазина пришлось нажать тревожную кнопку.