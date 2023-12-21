Фатальная ошибка. Пьяный сибиряк попал в тюрьму по пути за добавкой

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Жителя Мариинска задержали после того, как он попытался тайком пронести спиртное мимо кассы в магазине. Инцидент произошел еще в начале сентября 2023 года, передает «Сибдепо». Пьяный мужчина около 9 часов утра вошел в магазин, взял с полки спиртное и направился на выход. На требование оплатить товар или вернуть его на полку сибиряк не реагировал, и поэтому работникам магазина пришлось нажать тревожную кнопку.
На место приехала охрана, мужчину задержали и отправили в полицию. Оказалось, что задержанный 47-летний мужчина был судим за убийство и разбой, а также имел условный срок за похищение перцовой настойки. В отличие от нового случая, тогда сибиряк выпил алкоголь прямо в магазине, не дожидаясь реакции продавцов и приезда силовиков.
Ущерб от прошлого проступка мужчина уже возместил, однако в этот раз смягчающих обстоятельств не нашлось. Мариинский городской суд отменил мужчине условный срок, заменив его заключением. Суммарно за две похищенные бутылки алкоголя мужчина отправится в колонию строгого режима на два года.