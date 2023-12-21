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мужчина пытался пронести алкоголь мимо кассы

Фатальная ошибка. Пьяный сибиряк попал в тюрьму по пути за добавкой

21 декабря 2023, 05:35
Фото: 1MI
мужчина пытался пронести алкоголь мимо кассы

Жителя Сибири отправили в тюрьму за попытку похитить алкоголь

Мужчина пробрался в магазин и хотел украсть спиртное, но попался на глаза продавцам.

Жителя Мариинска задержали после того, как он попытался тайком пронести спиртное мимо кассы в магазине. Инцидент произошел еще в начале сентября 2023 года, передает «Сибдепо». Пьяный мужчина около 9 часов утра вошел в магазин, взял с полки спиртное и направился на выход. На требование оплатить товар или вернуть его на полку сибиряк не реагировал, и поэтому работникам магазина пришлось нажать тревожную кнопку.

На место приехала охрана, мужчину задержали и отправили в полицию. Оказалось, что задержанный 47-летний мужчина был судим за убийство и разбой, а также имел условный срок за похищение перцовой настойки. В отличие от нового случая, тогда сибиряк выпил алкоголь прямо в магазине, не дожидаясь реакции продавцов и приезда силовиков.

Ущерб от прошлого проступка мужчина уже возместил, однако в этот раз смягчающих обстоятельств не нашлось. Мариинский городской суд отменил мужчине условный срок, заменив его заключением. Суммарно за две похищенные бутылки алкоголя мужчина отправится в колонию строгого режима на два года.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Ольга Акамова#Тюрьма#Фатальная ошибка#Пьяный сибиряк#Украсть спиртное#Попался на глаза
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