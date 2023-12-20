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В Центральном округе Омска полиция задержала незаконного торговца елями

Начали с нарушений. В Центральном округе Омска поймали незаконного торговца елями

20 декабря 2023, 10:41
Фото: 1MI

В Центральном округе Омска полиция задержала незаконного торговца елями

58-летний нарушитель продавал деревья без необходимого разрешения на пересечении улиц 20 Линия и 10 лет Октября.

Сообщение о незаконной торговле по этому адресу поступило в отдел полиции № 9, на место отправились сотрудники УМВД. Было установлено, что на точке действительно продают ели без соответствующих документов.

58-летний мужчина не имел регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, более того, он торговал без договора на право аренды земельного участка, который нужно заключать с администрацией округа.

По этому факту полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Сейчас решается вопрос о возбуждение административного дела по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, что покупать следует только в установленных местах, всего в городе работает 88 елочных базаров, недавно Город55 писал об их адресах.

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