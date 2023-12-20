Начали с нарушений. В Центральном округе Омска поймали незаконного торговца елями

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сообщение о незаконной торговле по этому адресу поступило в отдел полиции № 9, на место отправились сотрудники УМВД. Было установлено, что на точке действительно продают ели без соответствующих документов.
58-летний мужчина не имел регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, более того, он торговал без договора на право аренды земельного участка, который нужно заключать с администрацией округа.
По этому факту полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Сейчас решается вопрос о возбуждение административного дела по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Напомним, что покупать следует только в установленных местах, всего в городе работает 88 елочных базаров, недавно Город55 писал об их адресах.