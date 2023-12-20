Начали с нарушений. В Центральном округе Омска поймали незаконного торговца елями

По этому факту полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Сейчас решается вопрос о возбуждение административного дела по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.