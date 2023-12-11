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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Стало известно, где и когда в Омске откроются елочные базары

Скоро в Омске откроются елочные базары. Рассказываем, где и когда

11 декабря 2023, 09:50
Фото: 1MI

Стало известно, где и когда в Омске откроются елочные базары

В администрации сообщили, что 15 декабря в городе откроется 88 точек продажи елей.

За состоянием елочных базаров будут следить специалисты администрации округов. Массовые продажи новогодних деревьев на точках начнутся 15 декабря, однако начать торговлю предприниматели могут и раньше. Число в середине месяца выбрано потому, что именно в это время на ели появляется спрос.

Так, елочные базары в Ленинском округе появятся по следующим адресам:

  • проспект Сибирский, 7
  • улица 6-я Станционная, 2/3
  • улица 6-я Станционная, 31
  • улица Демьяна Бедного, 69
  • улица Крыловская, 23
  • улица Серова, 13
  • улица Рождественского, 6
  • улица Гашека, 14
  • улица Карбышева, 39
  • улица Карбышева, 38
  • улица 10-я Чередовая, 17
  • улица Жуковского, 32

В Кировском округе:

  • бульвар Архитекторов, 7/1,
  • ООТ «Поворотная» (нечетная сторона)'
  • улица 12 Декабря, 104
  • улица 12 Декабря, 64
  • улица 70 лет Октября, 14/1
  • улица 70 лет Октября, 18
  • улица 70 лет Октября, 20
  • улица 70 лет Октября, 9
  • улица Бетховена, 18
  • улица Ватутина, 7B
  • улица Комкова,
  • улица Мельничная, 126А
  • бульвар Зеленый, 4
  • бульвар Зеленый, 9/2
  • проспект Комарова, 15/1
  • проспект Комарова, 31Б «Социальный рынок»
  • улица 12 Декабря, 115 ТК «Алладин»
  • улица Бетховена, 22/1 «Кировский рынок»
  • улица Дианова, 14 «АТ Маркет»
  • улица Дианова, 24/2 ТК «Любимый»
  • улица Дианова, 3/1, ТК «Лето»
  • улица Дмитриева, 15/5
  • улица Комкова,
  • улица Конева, 30/3
  • улица Конева, 32/4 ТК «Талисман»
  • улица Лукашевича, 10В ТК «Магистраль»
  • улица Перелета, 18
  • улица 2-я Солнечная, 28 1 • улица Дианова, 13, ТК «Миляениум»
  • улица Суворова, 37

В Октябрьском округе:

  • улица Кирова, 10
  • проспект Космический, 14А
  • улица Кирова, 16/3
  • проспект Космический, 26А
  • улица 2-я Военная, 36
  • проспект Космический, 14Б/5
  • улица Кирова, 20
  • улица Крутогорская, 17
  • улица 75-й Гвардейской бригады, 18
  • • улица Масленникова, 179
  • улица Кирова, 49/1
    ТК «Панорама Центо»
  • проспект Космический, 52
    «Октябрьский рынок»
  • улица 75-й Гвардейской бригады, 1г
  • проспект Космический, 176
    ЗАО «Торговый центр Октябрьский»

В Советском округе:

  • проспект Мира, 12
  • улица Бархатовой, 9
  • улица Нефтезаводская, 21
  • улица Химиков, 32
  • улица Заозерная, 26
  • проспект Менделеева, 30
  • улица Нефтезаводская, 30
  • улица Блюхера, 26
  • улица Химиков, 6
  • улица 22 Апреля. 8
  • проспект Мира, 96
  • улица Энтузиастов, 2/1, гипермаркет «О кей»
  • улица Заозерная, 11/1,
    ТК «Первомайский»
  • проспект Мира, 42/1, ТК «Европа»
  • улица 2-я Дачная, 1А, ТК «Дачный»

В Центральном округе:

  • улица 10 лет Октября, 175
  • улица 10 лет Октября, 109
  • улица Красный Путь, 26А
  • улица Маяковского, 50А
  • улица Декабристов, 155
  • улица Багратиона, 2
  • улица 4-я Челюскинцев, 115
  • • улица Завертяева, 28, ТК «Победа»
  • улица Орджоникидзе, 270
  • улица 24-я Северная, 165
  • улица Багратиона, 2/1
  • улица Завертяева, 27
  • улица Завертяева. 28
  • улица 10 лет Октября, 166е
  • улица 10 лет Октября, 145
  • улица 10 лет Октября, 113
  • улица Жукова, 70Б
  • улица Маяковского, 48

Всего в городе будет организовано 88 локаций для продажи деревьев. В администрации напомнили, что, что в период работы елочных базаров проходят рейды по пресечению торговли новогодними деревьями в неустановленных местах. За нарушение установленные правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Фото: Администрация города Омска
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#Омск#Омская область#Елочный базар#Вырубка елок#Новости#Елка#Анастасия Баянова#Ель#Елки#Елочные базары
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