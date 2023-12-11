Скоро в Омске откроются елочные базары. Рассказываем, где и когда

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
За состоянием елочных базаров будут следить специалисты администрации округов. Массовые продажи новогодних деревьев на точках начнутся 15 декабря, однако начать торговлю предприниматели могут и раньше. Число в середине месяца выбрано потому, что именно в это время на ели появляется спрос.
Так, елочные базары в Ленинском округе появятся по следующим адресам:
В Кировском округе:
В Октябрьском округе:
В Советском округе:
В Центральном округе:
Всего в городе будет организовано 88 локаций для продажи деревьев. В администрации напомнили, что, что в период работы елочных базаров проходят рейды по пресечению торговли новогодними деревьями в неустановленных местах. За нарушение установленные правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.