Скоро в Омске откроются елочные базары. Рассказываем, где и когда

Всего в городе будет организовано 88 локаций для продажи деревьев. В администрации напомнили, что, что в период работы елочных базаров проходят рейды по пресечению торговли новогодними деревьями в неустановленных местах. За нарушение установленные правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.