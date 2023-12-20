Михаил Варнавский ликвидировал одну из своих фирм

У общества с ограниченной ответственностью «Милбах», зарегистрированного в Омске, сменился официальный статус: 19 декабря в едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о ликвидации фирмы. Город55 уже писал о том, что эта процедура была инициирована самими участниками общества.