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Герцен-Плаза

Михаил Варнавский ликвидировал одну из своих фирм

20 декабря 2023, 06:41
Фото: Город55
Герцен-Плаза

В Омске ликвидировали компанию, зарегистрированную в «Герцен-Плаза»

«Милбах» специализировался на «деятельности по обработке данных».

У общества с ограниченной ответственностью «Милбах», зарегистрированного в Омске, сменился официальный статус: 19 декабря в едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о ликвидации фирмы. Город55 уже писал о том, что эта процедура была инициирована самими участниками общества.

«Милбах» специализировался на «деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности». Уставный капитал фирмы был разделен между Фрунзиком Григорьевичем Мелтоняном (20%), Марком Владимировичем Лисаветским (29%) и Михаилом Петровичем Варнавским (51%). Последний был генеральным директором «Милбаха», а потом ликвидатором.

О главном бенефициаре известно, что он владеет еще и 50% уставного капитала ООО «РМВЧ», прописанного в Санкт-Петербурге. Кстати, офис «Милбаха» расположен в «Герцен-Плаза», одним из владельцев которого является Петр Владимирович Варнавский — сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области.

Михаил Варнавский начал ликвидацию одной из своих фирм
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#Бизнес#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм
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