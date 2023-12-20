Михаил Варнавский ликвидировал одну из своих фирм

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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У общества с ограниченной ответственностью «Милбах», зарегистрированного в Омске, сменился официальный статус: 19 декабря в едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о ликвидации фирмы. Город55 уже писал о том, что эта процедура была инициирована самими участниками общества.
«Милбах» специализировался на «деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности». Уставный капитал фирмы был разделен между Фрунзиком Григорьевичем Мелтоняном (20%), Марком Владимировичем Лисаветским (29%) и Михаилом Петровичем Варнавским (51%). Последний был генеральным директором «Милбаха», а потом ликвидатором.
О главном бенефициаре известно, что он владеет еще и 50% уставного капитала ООО «РМВЧ», прописанного в Санкт-Петербурге. Кстати, офис «Милбаха» расположен в «Герцен-Плаза», одним из владельцев которого является Петр Владимирович Варнавский — сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области.