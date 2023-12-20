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Губернатор Хоценко поздравил сотрудников и ветеранов омского УФСБ

Губернатор Хоценко поздравил сотрудников и ветеранов омского УФСБ

20 декабря 2023, 08:32
Фото: Сергей Мельников
Несколько представителей сферы получили благодарственные письма.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в торжественном мероприятии в честь профессионального праздника сотрудников спецслужб, которые отвечают за безопасность личности, общества и государства.

Праздник организовали во Дворце культуры им. Ф. Э. Дзержинского. На мероприятии собрались представители Управления Федеральной службы безопасности по Омской области.

Директор ФСБ, генерал армии Александр Бортников выступил с поздравительной речью перед собравшимися. Начальник УФСБ России по Омской области Алексей Савченков вручил государственные и ведомственные награды лучшим подразделениям и оперативным работникам.

«Сегодня мы отмечаем 106-ю годовщину российских органов безопасности. Заслуженный праздник в вашу честь и всех тех, кто, однажды придя в эту профессию, всю жизнь остаётся предан ей и своей стране, встает на защиту безопасности Родины. Сегодня, в непростое время, на вас лежат архисложные задачи и большая нагрузка. Но я уверен, все у нас получится, а вам желаю почаще видеть свои семьи», — сказал губернатор Виталий Хоценко.

Несколько сотрудников управления ФСБ по Омской области получили благодарственные письма главы региона. Мероприятие в честь профессионального праздника также посетили зампредседателя Заксобрания Валерий Бойко, главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор Российской Федерации Иван Евстифеев.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Профессиональный праздник#Новости#Валерий Бойко#УФСБ Омской области#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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