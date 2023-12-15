Виталий Хоценко поздравил омскую студентку с победой в проекте «Твой Ход»

В конкурсном треке «Делаю» участница Всероссийского студенческого проекта Анаит Даниелян выиграла 1 млн рублей. Девушка является студенткой ОмГПУ и победила в третьем сезоне с проектом «ИнфоВЭП: код Омская область», который прошел на ВДНХ в Москве с 12 по 14 декабря.