Виталий Хоценко поздравил омскую студентку с победой в проекте «Твой Ход»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В конкурсном треке «Делаю» участница Всероссийского студенческого проекта Анаит Даниелян выиграла 1 млн рублей. Девушка является студенткой ОмГПУ и победила в третьем сезоне с проектом «ИнфоВЭП: код Омская область», который прошел на ВДНХ в Москве с 12 по 14 декабря.
Поздравил победителей губернатор Омской области Виталий Хоценко, отметив, что тема, которую освещают ребята в рамках проекта, очень важна.
«Омская молодежь — самая яркая и талантливая! Получили этому еще одно подтверждение. Наши ребята вошли в топ конкурса платформы „Россия — страна возможностей“ „Твой ход“ и выиграли 1 млн рублей. Проект посвящен экономическому просвещению школьников и студентов. Тема очень важная, и отлично, что ребята ею занимаются. Поздравляем всю команду проекта и отдельно его автора — студентку ОмГПУ Анаит Даниелян» — сказал губернатор.
Конкурсный трек «Делаю» состоял из нескольких этапов: летом прошёл этап экспертной оценки паспортов проектов участников, после авторы лучших проектов защищали результаты своих работ перед экспертами на очных окружных этапах. В итоге определились 200 проектов, лидеры которых получили 1 000 000 рублей.
«Сегодня на небосклоне зажглось 200 новых ярких звёзд — объявлены победители третьего сезона проекта „Твой Ход“. Хочу пожелать ребятам, которые живут и создают в России, нескончаемой энергии и терпения для взращивания своих проектов и реализации идей. Сообщество „Твой Ход“ всегда будет рядом, готовое помочь словом и делом. Дерзайте, ведь студенчество — это время для ваших возможностей!» — поделилась напутствием руководитель проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Шенк.
Анаит Даниелян, участница тематики «Человек — человек», создала проект, который решает проблему дефицита экономических компетенций школьников и студентов Омска и Омской области. В его рамках проходят занятия по бизнес-планированию, развитию предприимчивости и ответственности за общие семейные интересы.
Кроме того, на лекциях и мастер-классах участники осознают важность труда в жизни общества и перенимают навыки активной социальной позиции.
«Цель моего проекта — вырастить поколение людей, которые готовы брать ответственность за решение своих и общественных проблем. Я считаю, что этот навык поможет участникам быстрее построить карьеру и реализовать собственный потенциал. Кроме этого, моя идея позитивно влияет на развитие региона и страны в целом. Я благодарна экспертам проекта „Твой Ход“ за поддержку и оценку стараний нашей команды. Мы все очень рады победе и планируем масштабировать нашу школу до всероссийского масштаба», — рассказала Анаит Даниелян.