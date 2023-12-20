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Валерий Бойко

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Декабрь 2023
Губернатор Хоценко поздравил сотрудников и ветеранов омского УФСБ
Несколько представителей сферы получили благодарственные письма.
20 декабря 2023, 08:32
Сентябрь 2023
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Валерия Бойко официально избрали зампредседателя Заксобрания Омской области
21 сентября 2023, 04:40
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
В облизбиркоме сообщили общие данные по явке на выборы губернатора Омской области
11 сентября 2023, 03:43
Валерий Бойко избран депутатом Законодательного собрания Омской области
Он набрал 7 265 голосов.
11 сентября 2023, 03:26
Август 2023
Первого вице-губернатора Валерия Бойко оставили без минсельхоза
10 августа 2023, 06:37
Июль 2023
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
30 июля 2023, 09:50
Ставки высоки. За пост депутата Заксобрания Омской области поборются уже пять человек
Документы на выдвижение принимают еще до 16 июля.
11 июля 2023, 08:40
Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной
9 июля 2023, 12:51
Александра Артемова выдвинули на пост председателя Заксобрания Омской области
7 июля 2023, 05:45
Июнь 2023
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Ограничительные меры будут действовать до 6 августа.
13 июня 2023, 07:30
Дата выборов нового губернатора, проблемы с газом и медаль Бойко. Омск в четверг
8 июня 2023, 14:44
Первого зампреда омского правительства Валерия Бойко наградили золотой медалью
8 июня 2023, 06:37
Апрель 2023
Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями
Особенно многое изменилось для двух перзамов и Алексея Ромахина.
27 апреля 2023, 05:42
Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы
9 апреля 2023, 11:13
Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?
Новый глава региона — новые порядки. Уже есть предположения о том, насколько масштабными могут быть перемены.
3 апреля 2023, 12:00
Март 2023
В Омске за комфортную среду будет отвечать первый заместитель губернатора
7 марта 2023, 05:07
Февраль 2023
Правительство Омской области выделит около 1 млн рублей на проездные для беженцев
Средства должны поступить из резервного фонда. На 986 тыс. рублей Министерство региональной безопасности обязали закупить электронные проездные для беженцев с Донбасса.
22 февраля 2023, 13:51
Оптимистично и с ростом: В Омской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года
22 февраля 2023, 06:38

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