В омском «Центре социальной поддержки населения» появился новый директор

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В казенном учреждении города Омска «Центр социальной поддержки населения» официально появился новый директор. Это Татьяна Воронцевич, сменившая Елену Дзюбу. Фактически последняя оставила пост еще 28 августа, но формальная смена руководства произошла только 14 декабря.
Город55 уже писал о том, что Воронцевич, еще являясь заместителем директора, получила право действовать без доверенности, то есть встала во главе учреждения без новой должности. Обязанности главы ЦСПН она исполняла и в 2015 году, в течение почти 2 месяцев являясь врио. Как раз ее преемницей и стала Дзюба в качестве постоянного директора.
С 2008 года Воронцевич руководила еще одним казенным учреждением — «Городским центром социальных программ», присоединенным к ЦСПН в 2014 году.