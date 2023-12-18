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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

В омском «Центре социальной поддержки населения» появился новый директор

В омском «Центре социальной поддержки населения» появился новый директор

18 декабря 2023, 05:15
Фото: Город55
Татьяна Воронцевич некоторое время руководила казенным учреждением как замглавы.

В казенном учреждении города Омска «Центр социальной поддержки населения» официально появился новый директор. Это Татьяна Воронцевич, сменившая Елену Дзюбу. Фактически последняя оставила пост еще 28 августа, но формальная смена руководства произошла только 14 декабря.

Город55 уже писал о том, что Воронцевич, еще являясь заместителем директора, получила право действовать без доверенности, то есть встала во главе учреждения без новой должности. Обязанности главы ЦСПН она исполняла и в 2015 году, в течение почти 2 месяцев являясь врио. Как раз ее преемницей и стала Дзюба в качестве постоянного директора.

С 2008 года Воронцевич руководила еще одним казенным учреждением — «Городским центром социальных программ», присоединенным к ЦСПН в 2014 году.

Омский «Центр социальной поддержки населения» официально возглавил замдиректора
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#ЦСПН#Татьяна Воронцевич
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