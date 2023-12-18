В омском «Центре социальной поддержки населения» появился новый директор

Город55 уже писал о том, что Воронцевич, еще являясь заместителем директора, получила право действовать без доверенности, то есть встала во главе учреждения без новой должности. Обязанности главы ЦСПН она исполняла и в 2015 году, в течение почти 2 месяцев являясь врио. Как раз ее преемницей и стала Дзюба в качестве постоянного директора.