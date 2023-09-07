Омский «Центр социальной поддержки населения» официально возглавил замдиректора

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В казенном учреждении города Омска «Центр социальной поддержки населения» официально появился новый руководитель. Вопреки устоявшейся практике, это не врио директора, а заместитель, получивший в придачу к должности право действовать без доверенности.
Город55 уже писал о том, что возглавлявшая КУ с 2015 года Елена Дзюба оставила свой пост 28 августа. Тогда же стало известно, что замдиректора Татьяна Воронцевич получила право действовать без доверенности, а теперь она официально признана новым руководителем казенного учреждения.
Напомним: Воронцевич уже выполняла обязанности главы ЦСПН в 2015 году в течение почти 2 месяцев, причем тогда она была врио. Как раз ее преемницей и стала Дзюба в качестве постоянного директора. С 2008 года Воронцевич руководила еще одним казенным учреждением — «Городским центром социальных программ», присоединенным к ЦСПН в 2014 году.