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Машина "Социальной помощи"

Омский «Центр социальной поддержки населения» официально возглавил замдиректора

7 сентября 2023, 06:40
Фото: 1MI
Машина "Социальной помощи"
Елена Дзюба уволилась еще в августе, но врио в казенном учреждении так и не появился.

В казенном учреждении города Омска «Центр социальной поддержки населения» официально появился новый руководитель. Вопреки устоявшейся практике, это не врио директора, а заместитель, получивший в придачу к должности право действовать без доверенности.

Город55 уже писал о том, что возглавлявшая КУ с 2015 года Елена Дзюба оставила свой пост 28 августа. Тогда же стало известно, что замдиректора Татьяна Воронцевич получила право действовать без доверенности, а теперь она официально признана новым руководителем казенного учреждения.

Напомним: Воронцевич уже выполняла обязанности главы ЦСПН в 2015 году в течение почти 2 месяцев, причем тогда она была врио. Как раз ее преемницей и стала Дзюба в качестве постоянного директора. С 2008 года Воронцевич руководила еще одним казенным учреждением — «Городским центром социальных программ», присоединенным к ЦСПН в 2014 году.

#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#ЦСПН#Татьяна Воронцевич
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