Омский «Центр социальной поддержки населения» официально возглавил замдиректора

Напомним: Воронцевич уже выполняла обязанности главы ЦСПН в 2015 году в течение почти 2 месяцев, причем тогда она была врио. Как раз ее преемницей и стала Дзюба в качестве постоянного директора. С 2008 года Воронцевич руководила еще одним казенным учреждением — «Городским центром социальных программ», присоединенным к ЦСПН в 2014 году.