Орхидеи за 3 тысячи и брускетты с лососем: что закупает ведомство Андрея Шпиленко

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В представительстве Омской области при федеральном правительстве в текущем году сменилось руководство — Николая Новикова сменил вице-губернатор Андрей Шпиленко. Этот чиновник сразу после вступления в должность рассказал Городу55, что при нем все пойдет по-новому: деятельность представительства предстоит «полностью переформатировать». После этого разговора прошло почти 8 месяцев, а значит, пора смотреть, что изменилось на самом деле.
В целом деятельность региональных представительств носит не слишком публичный характер: эти структуры должны представлять регион в отношениях с администрацией президента, федеральным правительством, Госдумой, Советом Федерации и другими субъектами РФ. Однако есть данные, которые публикуются в обязательном порядке и могут говорить об активности представительства, — это заключенные им контракты. На них мы и посмотрим.
Общие суммы закупок заметно варьируются от года к году. В 2019 году это было 3,97 млн рублей, в ковидном 2020-м — 3,16, в 2021 году — 7,87. В 2022 году закупки снова существенно уменьшились (5,78 млн), а в 2023 — выросли до 7,33 млн. Это несколько меньше, чем в рекордном 2021-м, но здесь не учтены последние 2 недели года.
Итак, что же закупает омское представительство в столице? Определенная часть всех закупок приходится на коммунальные платежи за дом в Большом Козловском переулке. В 2022 году за электричество заплатили 266 тысяч рублей, за отопление — 210, за мусор — 12 тысяч. Еще в 80 тысяч обошлись услуги связи. В данных по 2023 году фигурируют суммы того же порядка, но немного меньше (все-таки речь идет от силы об 11 месяцах).
Традиционно крупные суммы уходят на охрану и аренду машин. В 2022 году по первому пункту представительство заплатило 1,54 млн рублей, по второму — 1,39 млн. Оба контракта были заключены во второй половине декабря, в текущем годы контракты на охрану не заключались вообще, а контракт на аренду был заключен в сентябре на 570 тысяч. Таким образом, общая сумма закупок-2023 наверняка существенно увеличится.
Отметим, что и топливо для машин в этом году еще не закупалось. В 2022 году контракты на «поставку топлива моторного с использованием топливных карт» заключались дважды — в марте (на 446 тысяч рублей) и в декабре (на 699 тысяч).
В целом закупки 2022 года носили исключительно текущий характер. «Коммуналка», охрана, машины, текущий ремонт на 200 тысяч, поставка канцтоваров, картриджей и мебели. В текущем году из общего ряда выбиваются два крупных контракта. Один, на 1,96 млн рублей, предполагает «разработку дизайн-проекта, проектной и рабочей документации для проведения работ по текущему ремонту здания». Второй, на 1,89, касается «организации научно-практической конференции к 100-лети. С. И. Манякина „Управленческие практики“.
Об этом мероприятии Город55 уже писал. Как минимум 300 гостей тогда кормили «канапе в ассортименте, брускеттами с лососем, с говядиной и вяленым томатом, с овощами, капрезе на шпажке с моцареллой, блинными роллами с начинкой в ассортименте, мини-блинчиками с начинкой в ассортименте», а также пирожками, пирожными и т. п., а на память им вручили сувениры.
Теме ремонта, по-видимому, подчинен ряд закупок «хозяйственных товаров» (на 28, 30, 87 тысяч рублей). Еще представительству в этом году понадобился новый планшетный компьютер (его купили за 108 тысяч рублей), а на конец года запланировано вручение букетов на 350 тысяч. В списке цветов есть, например, орхидеи цимбидиум по 3016 рублей штука, пионы по 766 рублей, ранункулюсы по 436.
В связи с выставкой-форумом «Россия» представительство закупило «услуги по организации круглого стола по повышению инвестиционной привлекательности Омского региона» за 616 тысяч рублей. Изначально была заявлена цена в 560 тысяч, но позже ее подняли на 10% «в связи с увеличением количества посетителей мероприятия».
Этими позициями закупки текущего года исчерпываются: представительство заключило 23 контракта. По этому показателю установлен рекорд пятилетки, и по общей сумме, по-видимому, 2023 год обойдет 2021-й. Кстати, высокий результат 2021 года (7,8 млн рублей) был достигнут в основном из-за аренды автомобилей (примерно треть всех денег, 2,5 млн рублей). Еще на 470 тысяч были закуплены персональные компьютеры, на 103 тысячи — IP-телефоны, на текущий ремонт ушло 600 тысяч рублей.
Пока рано судить о том, насколько новое руководство повлияло на структуру закупок представительства. Нет полных данных за 2023 год, к тому же начальство в Большом Козловском переулке сменилось только в апреле. В любом случае расходы заметно выросли, и в дальнейшем стоит разобраться, случайный ли это скачок или начало новой тенденции.