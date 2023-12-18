Орхидеи за 3 тысячи и брускетты с лососем: что закупает ведомство Андрея Шпиленко

Итак, что же закупает омское представительство в столице? Определенная часть всех закупок приходится на коммунальные платежи за дом в Большом Козловском переулке. В 2022 году за электричество заплатили 266 тысяч рублей, за отопление — 210, за мусор — 12 тысяч. Еще в 80 тысяч обошлись услуги связи. В данных по 2023 году фигурируют суммы того же порядка, но немного меньше (все-таки речь идет от силы об 11 месяцах).