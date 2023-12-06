«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко впервые прокомментировал свою встречу со студентами СибАДИ и последовавший за этим вал публикаций в СМИ разного уровня. Город55 уже писал об этой истории. Чиновник со словами «Не позорься!» осудил одного из студентов за футболку с надписью Brooklyn, другому участнику встречи рассказал, что по нему «плачут Вооруженные силы», а всем собравшимся объяснил, что ради богатства и счастья надо быть «наглее других».