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Андрей Шпиленко впервые прокомментировал свои высказывания в СибАДИ

«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе

6 декабря 2023, 12:34
Фото: правительство Омской области

Андрей Шпиленко впервые прокомментировал свои высказывания в СибАДИ

Чиновник уверен, что в СМИ неверно описали его встречу со студентами.

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко впервые прокомментировал свою встречу со студентами СибАДИ и последовавший за этим вал публикаций в СМИ разного уровня. Город55 уже писал об этой истории. Чиновник со словами «Не позорься!» осудил одного из студентов за футболку с надписью Brooklyn, другому участнику встречи рассказал, что по нему «плачут Вооруженные силы», а всем собравшимся объяснил, что ради богатства и счастья надо быть «наглее других».

На эту встречу обратила внимание в том числе и столичная пресса. Журналисты уже начали анализировать гардероб самого Шпиленко. Вопрос остался риторическим, так как вице-губернатор предпочел не комментировать случившееся. Сегодня, 6 декабря, он в течение всего дня не брал трубку телефона и только во время встречи с омскими бизнесменами проговорился:

— Журналисты перекрутили, теперь я демон такой, — туманно высказался Шпиленко.

После встречи главный редактор Города55 все же смог задать вице-губернатору уточняющий вопрос, но тот отвечать отказался.

— Посмотрите, пожалуйста, видео и сделайте оценки, — сказал чиновник с явной досадой. — Не задавайте вопросы, которые абсолютно… Смотрите видео, вы услышите, что я сказал.

Таким образом, остается неясным, что именно, по мнению Шпиленко, неправильно поняли журналисты, «перекрутившие» его слова.

Напомним: Андрей Шпиленко стал вице-губернатором Омской области в апреле 2023 года. Он отвечает за взаимодействие с федеральными властями и привлечение в регион инвестиций. На следующий день после назначения чиновник рассказал Городу55, что Омск для него «понятен» и что «достаточно многое уже для него сделано».

«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn
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#Политика#Новости#Николай Эйхвальд#Областное правительство#Андрей Шпиленко
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