«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко впервые прокомментировал свою встречу со студентами СибАДИ и последовавший за этим вал публикаций в СМИ разного уровня. Город55 уже писал об этой истории. Чиновник со словами «Не позорься!» осудил одного из студентов за футболку с надписью Brooklyn, другому участнику встречи рассказал, что по нему «плачут Вооруженные силы», а всем собравшимся объяснил, что ради богатства и счастья надо быть «наглее других».
На эту встречу обратила внимание в том числе и столичная пресса. Журналисты уже начали анализировать гардероб самого Шпиленко. Вопрос остался риторическим, так как вице-губернатор предпочел не комментировать случившееся. Сегодня, 6 декабря, он в течение всего дня не брал трубку телефона и только во время встречи с омскими бизнесменами проговорился:
— Журналисты перекрутили, теперь я демон такой, — туманно высказался Шпиленко.
После встречи главный редактор Города55 все же смог задать вице-губернатору уточняющий вопрос, но тот отвечать отказался.
— Посмотрите, пожалуйста, видео и сделайте оценки, — сказал чиновник с явной досадой. — Не задавайте вопросы, которые абсолютно… Смотрите видео, вы услышите, что я сказал.
Таким образом, остается неясным, что именно, по мнению Шпиленко, неправильно поняли журналисты, «перекрутившие» его слова.
Напомним: Андрей Шпиленко стал вице-губернатором Омской области в апреле 2023 года. Он отвечает за взаимодействие с федеральными властями и привлечение в регион инвестиций. На следующий день после назначения чиновник рассказал Городу55, что Омск для него «понятен» и что «достаточно многое уже для него сделано».