Хоценко рассказал, как протекает строительство ледового дворца для СибГУФКа

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
О ходе работ и составляющих проекта рассказал губернатор Виталий Хоценко. Сообщается, что дворец будет состоять из двух основных блоков: крытой ледовой арены и трехэтажного административно-бытового здания.
«Продолжается строительство ледового дворца для Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. На ледовой арене с искусственным льдом будут оборудованы современные телескопические трибуны для 200 зрителей. Здесь будут проводиться тренировки студентов университета, а также соревнования по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею», — отметил глава региона.
Кроме того, будет обустроен отдельный выход на ледовую арену для зрителей, он будет отделен от выходов для спортсменов и тренеров. Завершить строительство планируется в 2024 году.