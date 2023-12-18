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Хоценко рассказал, как протекает строительство ледового дворца для СибГУФКа

Хоценко рассказал, как протекает строительство ледового дворца для СибГУФКа

18 декабря 2023, 11:07
Фото: Правительство Омской области
Спортивный объект возводится в рамках госпрограммы «Строительство» под кураторством Минстроя России.

О ходе работ и составляющих проекта рассказал губернатор Виталий Хоценко. Сообщается, что дворец будет состоять из двух основных блоков: крытой ледовой арены и трехэтажного административно-бытового здания.

«Продолжается строительство ледового дворца для Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. На ледовой арене с искусственным льдом будут оборудованы современные телескопические трибуны для 200 зрителей. Здесь будут проводиться тренировки студентов университета, а также соревнования по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею», — отметил глава региона.

Кроме того, будет обустроен отдельный выход на ледовую арену для зрителей, он будет отделен от выходов для спортсменов и тренеров. Завершить строительство планируется в 2024 году.

По поручению Хоценко выделят деньги на ремонт кровли в двух сельских школах
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#Стройка#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Стройплощадка#Анастасия Баянова
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