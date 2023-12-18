По поручению Хоценко выделят деньги на ремонт кровли в двух сельских школах

С просьбой о финансовой помощи в адрес Виталия Хоценко обратились главы Нижнеомского и Русско-Полянского районов. На ремонт крыши Глухониколаевской школы выделили 1,7 млн рублей. Еще полмиллиона рублей направят на восстановление крыши Цветочинской школы (Русско-Полянский район).