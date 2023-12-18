По поручению Хоценко выделят деньги на ремонт кровли в двух сельских школах

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко выделят 2,2 млн рублей на восстановление кровли в двух сельских школах. Деньги поступят из резервного фонда регионального правительства.
С просьбой о финансовой помощи в адрес Виталия Хоценко обратились главы Нижнеомского и Русско-Полянского районов. На ремонт крыши Глухониколаевской школы выделили 1,7 млн рублей. Еще полмиллиона рублей направят на восстановление крыши Цветочинской школы (Русско-Полянский район).
Кровли сельских школ пострадали от шквалистого ветра в ночь с 18 на 19 ноября. Ремонт необходимо провести в ближайшее время. Такую задачу поставил губернатор Виталий Хоценко.