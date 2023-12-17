Город в безопасности. Новым мэром Тары избрали главу пожарно-спасательного отряда

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
15 декабря, в пятницу, избрали нового мэра Тары — Игоря Горбановского. Ближайшие 5 лет именно он будет возглавлять город, сообщили в администрации города. Кроме него, городской совет рассматривал еще несколько кандидатур — о них отдельно не сообщается.
Игорь Александрович до недавнего времени руководил 12-м пожарно-спасательным отрядом ГУ МЧС России, где был высоко оценен как профессионал. Кроме того, является полковником внутренней службы в отставке.
Игорь Горбановский сменит на должности избранного в 2018 году Сергея Мартынова — лауреата премии Губернатора 2015 года и эксперта в сфере молодежной политики.