Город в безопасности. Новым мэром Тары избрали главу пожарно-спасательного отряда

15 декабря, в пятницу, избрали нового мэра Тары — Игоря Горбановского. Ближайшие 5 лет именно он будет возглавлять город, сообщили в администрации города. Кроме него, городской совет рассматривал еще несколько кандидатур — о них отдельно не сообщается.