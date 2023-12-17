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Мэром Тары избрали Игоря Горбановского

Город в безопасности. Новым мэром Тары избрали главу пожарно-спасательного отряда

17 декабря 2023, 14:54
Фото: Администрация города Тары

Мэром Тары избрали Игоря Горбановского

15 декабря Совет Тарского городского поселения избрал нового мэра. Ближайшие 5 лет эту должность будет занимать Игорь Горбановский.

15 декабря, в пятницу, избрали нового мэра Тары — Игоря Горбановского. Ближайшие 5 лет именно он будет возглавлять город, сообщили в администрации города. Кроме него, городской совет рассматривал еще несколько кандидатур — о них отдельно не сообщается.

Игорь Александрович до недавнего времени руководил 12-м пожарно-спасательным отрядом ГУ МЧС России, где был высоко оценен как профессионал. Кроме того, является полковником внутренней службы в отставке.

Игорь Горбановский сменит на должности избранного в 2018 году Сергея Мартынова — лауреата премии Губернатора 2015 года и эксперта в сфере молодежной политики.

Фото: Администрация города Тары
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#Общество#Мэр#Тара#Илья Скобин
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