Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Дома в Таре останутся без газа из-за аварии

Возможны перебои. Жители Тары останутся без газа из-за аварии

3 декабря 2023, 05:49
Фото: 1MI

Дома в Таре останутся без газа из-за аварии

«Тевризнефтегаз» отключит подачу газа из-за падения давления в газопроводе

Как сообщили в администрации города Тары, в ближайшее время горожан — абонентов ОАО «Тевризнефтегаз» ждут отключения газоснабжения по случайным адресам.

Причины внезапных отключений кроются в падении рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское — Тара.

«Администрация Тарского городского поселения просит проверить исправность технического состояния резервных источников теплоснабжения, пищеприготовления и быть готовыми к переходу на данные источники» — говорится в сообщении Администрации.

Ранее в Таре, 2 декабря, без газа остались два многоквартирных дома. Кроме того, вопрос газоснабжения северных районах области находится на особом контроле Министра энергетики и ЖКХ Омской области Владимира Шнипко.

В зиму с проблемами. Из-за холодов на севере Омской области ограничат подачу газа
Узнать подробнее
#Омск#Авария#Новости#Тевризнефтегаз#Тара#Газоснабжение#Илья Скобин
Подпишитесь
Два из четырех. В Омской области переназначили заместителей министра образования
Вчера, 11:04
Отправление откладывается. В Омске внезапно задержали несколько рейсов
Сегодня, 04:41
Вместо платной парковки. Совладелец пивного бизнеса построит ТЦ на Левобережье Омска
Сегодня, 05:27
Накроет мощное похолодание. Какая погода ждет омичей в начале недели
Сегодня, 03:59
Из-за жесткого столкновения двух фур перекрыли федеральную трассу Омск — Тюмень
Вчера, 17:32