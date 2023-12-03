Возможны перебои. Жители Тары останутся без газа из-за аварии

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Как сообщили в администрации города Тары, в ближайшее время горожан — абонентов ОАО «Тевризнефтегаз» ждут отключения газоснабжения по случайным адресам.
Причины внезапных отключений кроются в падении рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское — Тара.
«Администрация Тарского городского поселения просит проверить исправность технического состояния резервных источников теплоснабжения, пищеприготовления и быть готовыми к переходу на данные источники» — говорится в сообщении Администрации.
Ранее в Таре, 2 декабря, без газа остались два многоквартирных дома. Кроме того, вопрос газоснабжения северных районах области находится на особом контроле Министра энергетики и ЖКХ Омской области Владимира Шнипко.