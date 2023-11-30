В Омске коммунальщики замуровали собаку с чипом во время прокладки трубы

Узнав об этом, местные жители сняли видео, на котором заметно, что собака жива, но дышит через совсем небольшое отверстие. Неравнодушные граждане обратились в компанию, которая ремонтировала трубы, но поначалу там не проявили должной активности в вызволении животного. При этом выяснилось, что собака чипирована, а снаружи ее охранял другой пес.