В Омске коммунальщики замуровали собаку с чипом во время прокладки трубы

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
По предварительной информации, собака оказалась запертой под плитой в подвале во время прокладки труб отопления на Моторной, 11. Там она провела как минимум два дня.
Узнав об этом, местные жители сняли видео, на котором заметно, что собака жива, но дышит через совсем небольшое отверстие. Неравнодушные граждане обратились в компанию, которая ремонтировала трубы, но поначалу там не проявили должной активности в вызволении животного. При этом выяснилось, что собака чипирована, а снаружи ее охранял другой пес.
Однако после того, как вопрос был взят на личный контроль мэра, сотрудники компании вытащили собаку из-под плиты.
«Спешу сообщить, что животное вызволено из внезапного плена. Завтра бригада тепловой компании дополнительно осмотрит помещение на предмет присутствия других животных. Ни одно живое существо не пострадает. Этот вопрос находится на моём личном контроле», — написал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.