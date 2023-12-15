В Омском горсовете проходит конференция городов Сибири и Дальнего Востока

В программе есть и доклады, которые будут зачитаны в формате видеоконференции: например, в Омск не смогла приехать доцент МГУ Ольга Баженова, которая расскажет собравшимся о нереализованных пока возможностях, связанных с «нормотворческим полномочием депутатов представительных органов». Не приехал и председатель Мирнинского районного Совета депутатов Павел Шелехов, который из далекого города Мирный в Якутии рассказал участникам конференции об организации деятельности секретариата своего совета.