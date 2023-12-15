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Published Сегодня, 07:06

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В Омском горсовете проходит конференция городов Сибири и Дальнего Востока

В Омском горсовете проходит конференция городов Сибири и Дальнего Востока

15 декабря 2023, 07:06
Фото: Город55
Участники мероприятия отмечают большую значимость Омска для АСДГ.

Сегодня, 15 декабря, в здании Омского городского Совета проходит конференция АСДГ — Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Эта организация была создана еще в советские времена, в 1986 году, с целью защиты интересов муниципальных сообществ, и Омск был в числе первых учредителей.

Тема сегодняшней конференции — «Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы деятельности». На эту встречу приехали более 20 человек, в числе которых председатели городских советов депутатов Красноярска, Улан-Удэ, Абакана, заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска. В программе — доклады омичей и гостей Омска о разных аспектах деятельности муниципальных органов власти.

— Пришло время, когда руководители разных уровней должны говорить на одном языке, — констатировал председатель Омского городского Совета Владимир Корбут. — Мы начали диалог, чтобы жители Омска и других регионов понимали: мы все за то, чтобы выполнять задачи, направленные на обеспечение нормальной жизни населения. Мы перенимаем опыт других регионов, не изобретаем велосипед, на котором можно ездить по нашим улицам, а частично копируем хорошие инициативы коллег из других городов.

Все гости конфренции согласны с особым значением Омска для АСДГ.

— Именно Омск 37 лет назад выступил инициатором создания Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, — рассказал Михаил Зайцев, генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ. — Это один из опорных городов Ассоциации, быстро развивающийся, высокоинтеллектуальный и очень комфортный город. И люди у вас прекрасные!

Другие участники конференции говорили о бросающейся в глаза информационной продвинутости Омского городского Совета, о современном оборудовании и о налаженности работы омских депутатов с избирателями. Все эти вещи, по словам участников, показывают, в каком направлении стоит двигаться остальным городам.

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев привез в Омск доклад о «роли медиа в формировании политического имиджа представительного органа в современных условиях».

— В своем докладе я буду говорить о важности и необходимости депутатов, — объяснил Бальжинимаев журналистам перед началом конференции, — чтобы они всегда были открытыми и доступными для всех. Мы очень часто сотрудничаем по разным вопросам со СМИ, с жителями своих округов. Конечно, самое главное — это живое общение…

Председатель Совета депутатов Абакана Альберт Тупикин подготовил доклад о том, как этот представительный орган поддерживает малое и среднее предпринимательство, зампред новосибирского Совета Антон Тыртышный — доклад о работе депутата на избирательном округе. Глава комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектура и землепользования Дмитрий Лицкевич прочтет доклад о том, какую роль играют депутаты в работе по профильным для этого комитета темам; тема доклада вице-мэра Омска Владимира Куприянова — взаимодействие Горсовета и администрации.

В программе есть и доклады, которые будут зачитаны в формате видеоконференции: например, в Омск не смогла приехать доцент МГУ Ольга Баженова, которая расскажет собравшимся о нереализованных пока возможностях, связанных с «нормотворческим полномочием депутатов представительных органов». Не приехал и председатель Мирнинского районного Совета депутатов Павел Шелехов, который из далекого города Мирный в Якутии рассказал участникам конференции об организации деятельности секретариата своего совета.

Участники встречи уверены: конференции приносят огромную пользу всем городам, состоящим в АСДГ. Последняя встреча такого рода проходила достаточно давно, 5 лет назад: интенсивным контактам мешали внешние обстоятельства, такие, как пандемия ковида и специальная военная операция. За прошедшее время в разных городах накопились уникальные наработки, и участники конференции с нетерпением ждали возможности поделиться своим опытом и перенять что-то новое у других.

Конференция проходит один день. После ее закрытия участники продолжат знакомство с Омском (в планах посещение Омской крепости), а завтра отправятся в свои города. Полученные благодаря встрече новые знания они намерены активно использовать в дальнейшей работе.

Отметим: конференция транслируется на сайте Омского городского Совета, так что ее можно смотреть в режиме реального времени.

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#Политика#Владимир Корбут#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#АСДГ
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