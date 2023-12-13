«Я угроз не вижу»: спикер Горсовета Корбут прокомментировал выход эсеров из комитетов

Омский городской совет на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрел заявления трех депутатов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Город55 писал о начале этой истории вчера: Анна Степаненко, Наталья Астапчик и Светлана Хиневич решили выйти из ряда комитетов. Степаненко захотела уйти из комитетов по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и по вопросам муниципальной собственности; Астапчик — из этих же комитетов и из комитета по вопросам ЖКХ; Хиневич — из комитетов по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, по финансово-бюджетным вопросам и по вопросам экономического развития.