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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Иллюстрация

На Солнце произошла самая крупная вспышка в этом году. Омичей ждет магнитная буря

15 декабря 2023, 03:29
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омичей предупредили о магнитной буре из-за мощнейшей вспышки на Солнце

Магнитные бури в этом месяце ожидаются также 19 и 22 числа. Магнитосфера будет возбужденной 18 и 23 декабря, а также 1 января.

Завтра, 16 декабря, Омскую область накроет магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ее пик придется на утренние часы. Буря будет соответствовать значению G1. Магнитосфера также будет оставаться возбужденной во второй половине дня. Причиной такой активности стала крупная вспышка на Солнце.

«Самая крупная в этом году вспышка на Солнце зарегистрирована менее часа назад рентгеновскими мониторами, работающими около орбиты Земли. Событие началось в 19:47 по московскому времени, достигло максимума в 20:02 и завершилось около 20:12 по Москве. Таким образом, активная фаза солнечного взрыва продолжалась около 25 минут. Потоки рентгеновского излучения, уже пришедшие к Земле, составили более 100 Вт на квадратный километр», — рассказали в Лаборатории солнечной астрономии.

Магнитные бури в этом месяце ожидаются также 19 и 22 числа. Магнитосфера будет возбужденной 18 и 23 декабря, а также 1 января.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.

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#Общество#Омск#Омская область#Солнце#Магнитная буря#Евгений Игишев#Магнитосфера#Вспышка
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