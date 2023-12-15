На Солнце произошла самая крупная вспышка в этом году. Омичей ждет магнитная буря

Завтра, 16 декабря, Омскую область накроет магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ее пик придется на утренние часы. Буря будет соответствовать значению G1. Магнитосфера также будет оставаться возбужденной во второй половине дня. Причиной такой активности стала крупная вспышка на Солнце.