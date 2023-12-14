Вакцины мало. Путин объяснил, из-за чего в РФ случился всплеск заболеваемости корью

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Президент Владимир Путин прокомментировал рост заболеваемости корью в России. По его мнению, всплеск мог возникнуть из-за мигрантов. Об этом российский лидер сказал в рамках сегодняшней прямой линии.
Речь зашла о тех, кто приехал в Россию с территории Украины. По информации Путина, там низкий уровень иммунизации.
Как отметил президент, вакцины от кори в стране не хватает из-за дефицита сырья. В основу препарата против кори специалисты берут компоненты куриного яйца, цены на которое в последнее время существенно увеличились.
Владимир Путин предположил, что проблемы с вакцинами от кори\краснухи\паротита вскоре будут решены.
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