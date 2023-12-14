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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Путин объяснил, почему в России случился всплеск заболеваемости корью

Вакцины мало. Путин объяснил, из-за чего в РФ случился всплеск заболеваемости корью

14 декабря 2023, 12:22
Фото: прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»

Путин объяснил, почему в России случился всплеск заболеваемости корью

По мнению главы государства, беженцы с Украины могли повлиять на эпидситуацию.

Президент Владимир Путин прокомментировал рост заболеваемости корью в России. По его мнению, всплеск мог возникнуть из-за мигрантов. Об этом российский лидер сказал в рамках сегодняшней прямой линии.

Речь зашла о тех, кто приехал в Россию с территории Украины. По информации Путина, там низкий уровень иммунизации.

Как отметил президент, вакцины от кори в стране не хватает из-за дефицита сырья. В основу препарата против кори специалисты берут компоненты куриного яйца, цены на которое в последнее время существенно увеличились.

Владимир Путин предположил, что проблемы с вакцинами от кори\краснухи\паротита вскоре будут решены.

Все новости с прямой линии с Владимиром Путиным — в нашей трансляции.

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#Здоровье#Омская область#Владимир Путин#Россия#Медицина#Вакцинация#Новости#Иммунитет#Заболеваемость#Лекарства#Корь#Алина Ясинская#Заболевание#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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