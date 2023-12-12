Зарплата от 100 000 рублей. В Омске ищут соискателей на высокооплачиваемую работу

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Так, в БУЗОО «Городская поликлиника №3» требуется врач-терапевт участковый. Ему готовы платить от 100 000 рублей. От кандидата на должность требуется наличие высшего медицинского образования по специальности «Лечебное дело» и действующий сертификат/аккредитация по специальности «Терапия».
От 67 000 рублей предлагают за работу на должности слесаря-сборщика ЛА на ПО «Полет» — филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Кандидат должен иметь среднее профессиональное профильное техническое образование, а также опыт работы от 3 лет. Приветствуется опыт на промышленном предприятии.
Электромонтажнику ООО «СЕТЬЭЛЕКТРОСТРОЙ» готовы платить от 40 000 ₽. От работника требуется умение работать электроинструментом, дисциплинированность, организаторские качества. Также кандидат иметь соответствующую квалификацию: электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда и стаж работы 3 года.