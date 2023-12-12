Зарплата от 100 000 рублей. В Омске ищут соискателей на высокооплачиваемую работу

От 67 000 рублей предлагают за работу на должности слесаря-сборщика ЛА на ПО «Полет» — филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Кандидат должен иметь среднее профессиональное профильное техническое образование, а также опыт работы от 3 лет. Приветствуется опыт на промышленном предприятии.