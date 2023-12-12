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Зарплата от 100 000 рублей. В Омске ищут соискателей на высокооплачиваемую работу

12 декабря 2023, 10:35
Фото: Midjourney
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В Омске ищут работников на вакансии с зарплатой от 100 000 рублей

Топ-3 вакансии представили в службе занятости Омской области.

Так, в БУЗОО «Городская поликлиника №3» требуется врач-терапевт участковый. Ему готовы платить от 100 000 рублей. От кандидата на должность требуется наличие высшего медицинского образования по специальности «Лечебное дело» и действующий сертификат/аккредитация по специальности «Терапия».

От 67 000 рублей предлагают за работу на должности слесаря-сборщика ЛА на ПО «Полет» — филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Кандидат должен иметь среднее профессиональное профильное техническое образование, а также опыт работы от 3 лет. Приветствуется опыт на промышленном предприятии.

Электромонтажнику ООО «СЕТЬЭЛЕКТРОСТРОЙ» готовы платить от 40 000 ₽. От работника требуется умение работать электроинструментом, дисциплинированность, организаторские качества. Также кандидат иметь соответствующую квалификацию: электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда и стаж работы 3 года.

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#Работа#Омск#Омская область#Новости#Высокооплачиваемая работа#Работники#Вакансии#Работодатель#Анастасия Баянова
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