«Решение принято». Пенсионеры не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ

Пенсионер из Новосибирска Владимир Леонтьев во время сегодняшней прямой линии с президентом Владимиром Путин задал наболевший вопрос о повышении цен на ЖКХ. В Новосибирской области в следующем году собираются поднять коммунальные тарифы от 9 до 14%, в это время пенсию проиндексируют на 7,5%.