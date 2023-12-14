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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Владимир Путин сообщил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ

«Решение принято». Пенсионеры не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ

14 декабря 2023, 11:34
Фото: прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»

Владимир Путин сообщил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ

Президент отметил, что тарифы ЖКХ не поднимались в России полтора года.

Пенсионер из Новосибирска Владимир Леонтьев во время сегодняшней прямой линии с президентом Владимиром Путин задал наболевший вопрос о повышении цен на ЖКХ. В Новосибирской области в следующем году собираются поднять коммунальные тарифы от 9 до 14%, в это время пенсию проиндексируют на 7,5%.

«Это съест всю индексацию», — отметил житель Новосибирска.

Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе, а также уточнил, что за время пока не поднимались тарифы ЖКХ, а это полтора года, произошло три индексации пенсии, в общей сложности на 23%.

«Индексация пенсий в декабре 2022-го составила 10 с лишним процентов. Потом еще 4% по инфляции и нынешние 7,5%. А тарифы ЖКХ не поднимали полтора года. Тарифы должны расти мягко, а доходы с опережением. Нужно помнить, что если расходы семьи на оплату ЖКХ превышают 22%, семья имеет право на субсидию. Сотни тысяч людей в прошлом году воспользовались этой возможностью», — сообщил президент.

Помимо этого, Путин добавил, что принято решение об отмене пенсионерами комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ.

Все новости с прямой линии с Владимиром Путиным — в нашей трансляции.

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#Общество#Пенсии#ЖКХ#Омская область#Индексация#Индексация пенсий#Пенсионеры#Владимир Путин#Тарифы#Новости#Рост тарифов#Юлия Истомина#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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