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Индексация

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Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку
23 июля, 05:19
Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Какого повышения пенсий ждать работающим пенсионерам в России? Когда начнет действовать индексация? Подробности — в материале Города55.
26 июня, 11:08
Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров
Изменения для пожилых россиян вступят в силу с 2025 года. Подробности — в материале Города55.
7 июня, 12:59
2023
5,5%. В правительстве Омской области проиндексировали зарплаты чиновников
Соответствующий указ подписал Дмитрий Ушаков — первый заместитель председателя Правительства Омской области.
31 декабря 2023, 12:34
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
18 декабря 2023, 03:13
«Решение принято». Пенсионеры не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ
14 декабря 2023, 11:34
В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8
Надбавка ждет и других сотрудников организации.
27 сентября 2023, 07:30
Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%
14 сентября 2023, 15:46
С апреля омским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии на 3,3%
В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на это предусмотрен 191 миллион рублей.
28 марта 2023, 04:48
В Омской области проиндексировали социальные страховые выплаты
3 февраля 2023, 10:02
2022
Повысят «про запас». Как в Омской области перед зимой изменятся тарифы на ЖКХ
К началу зимы омичам поднимут тарифы на отопление, горячую воду и прочие услуги на 9%. Потом пообещали затишье на полтора года.
16 ноября 2022, 12:05

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