На прямой линии Владимир Путин высказался о возможности нормализации отношений с ЕС

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о возможности нормализации отношений с Евросоюзом. Президент подчеркнул, что разрешение нынешней ситуации зависит не только от России.
«Нормализация отношений зависит не только от нас. Мы же не портили эти отношения, это с нами портили отношения и нас пытались все время отодвинуть на задний план, пренебрегая нашими интересами. Давайте вспомним, с чего начался конфликт в Украине? — С переворота в 2014 году. До этого мы старались десятилетиями выстраивать нормальные отношения», — сказал президент.
Он также высказался на тему отношений России и Украины, Путин уверен — то, что сейчас происходит — большая трагедия.
«В основе своей, русские и украинцы — единый народ, и то, что сейчас происходит — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону», — добавил Путин.