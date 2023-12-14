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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Владимир Путин ответил на вопрос о нормализации отношений с Евросоюзом

На прямой линии Владимир Путин высказался о возможности нормализации отношений с ЕС

14 декабря 2023, 09:54
Фото: Скриншот трансляции

Владимир Путин ответил на вопрос о нормализации отношений с Евросоюзом

Президент подчеркнул, что этот вопрос зависит не только от нас.

На прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о возможности нормализации отношений с Евросоюзом. Президент подчеркнул, что разрешение нынешней ситуации зависит не только от России.

«Нормализация отношений зависит не только от нас. Мы же не портили эти отношения, это с нами портили отношения и нас пытались все время отодвинуть на задний план, пренебрегая нашими интересами. Давайте вспомним, с чего начался конфликт в Украине? — С переворота в 2014 году. До этого мы старались десятилетиями выстраивать нормальные отношения», — сказал президент.

Он также высказался на тему отношений России и Украины, Путин уверен — то, что сейчас происходит — большая трагедия.

«В основе своей, русские и украинцы — единый народ, и то, что сейчас происходит — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону», — добавил Путин.
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