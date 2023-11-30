Разгоняем облака. Омичи смогут увидеть северное сияние вечером 30 ноября

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В омском планетарии сообщили о том, что у местных жителей еще есть возможность увидеть красивое астрономическое явление. Оно появится на фоне большой вспышки на Солнце, которая пойдет в сторону Земли.
Большая геомагнитная буря, по прогнозам специалистов, будет сегодня, 30 ноября. В этот же вечер жители Омской области смогут наблюдать за северным сиянием в небе.
Как отмечают местные астрономы, для просмотра неба необходима хорошая ясная погода. Сияние должно появиться в безоблачный вечер, когда стемнеет.