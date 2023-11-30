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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

иллюстрация

Разгоняем облака. Омичи смогут увидеть северное сияние вечером 30 ноября

30 ноября 2023, 12:02
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омской области смогут увидеть северное сияние вечером 30 ноября

Явление в небе будет заметно при хорошей ясной погоде.

В омском планетарии сообщили о том, что у местных жителей еще есть возможность увидеть красивое астрономическое явление. Оно появится на фоне большой вспышки на Солнце, которая пойдет в сторону Земли.

Большая геомагнитная буря, по прогнозам специалистов, будет сегодня, 30 ноября. В этот же вечер жители Омской области смогут наблюдать за северным сиянием в небе.

Как отмечают местные астрономы, для просмотра неба необходима хорошая ясная погода. Сияние должно появиться в безоблачный вечер, когда стемнеет.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Астрономия#Омский планетарий#Алина Ясинская
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