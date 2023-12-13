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В Нефтяниках увековечат память 3 кавалеров ордена Мужества

В Омске появятся еще три мемориальных доски с именами военных

13 декабря 2023, 10:35
Фото: 1MI

В Нефтяниках увековечат память 3 кавалеров ордена Мужества

Горсовет уже принял соответствующее решение.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского горсовета обсуждалась в том числе установка новых мемориальных досок. Докладчик, глава Советского округа Сергей Финашин, рассказал депутатам о предложении увековечить память сразу трех военных, погибших во время специальной военной операции.

Речь идет о ефрейторе Василии Акулинине (механике-радиотелефонисте взвода связи парашютно-десантного батальона), сержанте Дмитрии Гришине (замкомзвода в Омской железнодорожной бригаде) и сержанте Владимире Мисюрине, служившем в 83-й Гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Все они погибли в 2022 году и были награждены посмертно орденами Мужества.

Мемориальная доска с именем Василия АкулининаМемориальная доска с именем Василия Акулинина
Мемориальная доска с именем Василия Акулинина
Фото: Омский городской Совет

Докладчик предложил установить доски на стенах жилого дома на улице Белозерова (в нем жил Акулинин), здания школы №63 на улице Энтузиастов (там учился Гришин) и здания педагогического колледжа №1 на улице Блюхера (там учился Мисюрин). Во всех случаях получено одобрение топонимической комиссии. Изготовление и установку досок гарантирует депутат Законодательного собрания Владимир Гуселетов.

Депутаты Горсовета проголосовали «за». Таким образом, в Омске теперь появятся новые мемориальные объекты.

Отметим, что установка мемориальных досок обсуждается практически на каждом пленарном заседании Горсовета. В связи с этим даже было принято решение о необходимости выработать единую концепцию для объектов такого рода.

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#Омск#Новости#Владимир Гуселетов#Николай Эйхвальд#Мемориальные доски
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