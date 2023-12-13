В Омске появятся еще три мемориальных доски с именами военных

Докладчик предложил установить доски на стенах жилого дома на улице Белозерова (в нем жил Акулинин), здания школы №63 на улице Энтузиастов (там учился Гришин) и здания педагогического колледжа №1 на улице Блюхера (там учился Мисюрин). Во всех случаях получено одобрение топонимической комиссии. Изготовление и установку досок гарантирует депутат Законодательного собрания Владимир Гуселетов.