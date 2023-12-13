В Омске появятся еще три мемориальных доски с именами военных

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На сегодняшнем пленарном заседании Омского горсовета обсуждалась в том числе установка новых мемориальных досок. Докладчик, глава Советского округа Сергей Финашин, рассказал депутатам о предложении увековечить память сразу трех военных, погибших во время специальной военной операции.
Речь идет о ефрейторе Василии Акулинине (механике-радиотелефонисте взвода связи парашютно-десантного батальона), сержанте Дмитрии Гришине (замкомзвода в Омской железнодорожной бригаде) и сержанте Владимире Мисюрине, служившем в 83-й Гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Все они погибли в 2022 году и были награждены посмертно орденами Мужества.
Докладчик предложил установить доски на стенах жилого дома на улице Белозерова (в нем жил Акулинин), здания школы №63 на улице Энтузиастов (там учился Гришин) и здания педагогического колледжа №1 на улице Блюхера (там учился Мисюрин). Во всех случаях получено одобрение топонимической комиссии. Изготовление и установку досок гарантирует депутат Законодательного собрания Владимир Гуселетов.
Депутаты Горсовета проголосовали «за». Таким образом, в Омске теперь появятся новые мемориальные объекты.
Отметим, что установка мемориальных досок обсуждается практически на каждом пленарном заседании Горсовета. В связи с этим даже было принято решение о необходимости выработать единую концепцию для объектов такого рода.