«Провокация». Ветеранам СВО отказали в установке мемориальной доски на омской школе

Свою задумку бойцы намеревались реализовать на фасаде школы № 87, расположенную по улице Добролюбова. По их словам, директор Марина Коваленко отказала им в этом, когда гости посещали образовательное учреждение. У них есть цель — увековечить память бойца Алексея Ямщикова, который в свое время учился в этом заведении.