«Провокация». Ветеранам СВО отказали в установке мемориальной доски на омской школе

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Вернувшиеся с СВО жители Омской области обратились к мэру Омска Сергею Шелесту. Они записали видеообращение, которое было опубликовано в телеграм-канале «Русская община ZOV». Они захотели установить мемориальную доску в память о сослуживце.
Свою задумку бойцы намеревались реализовать на фасаде школы № 87, расположенную по улице Добролюбова. По их словам, директор Марина Коваленко отказала им в этом, когда гости посещали образовательное учреждение. У них есть цель — увековечить память бойца Алексея Ямщикова, который в свое время учился в этом заведении.
На видеоролике мужчины утверждают, что предварительно согласовали проведение работ на территории школы в Ленинской администрации, департаменте имущественных отношений и в военкомате.
«К нашему изумлению, мы услышали такие слова: „Если мы будем всех развешивать, стен не хватит, здесь вам не кладбище“», — рассказали ветераны.
По их информации, на встрече с директором у них уже были на руках нужные документы по установке мемориальной доски. Как выяснилось позже, сказанное не соответствовало действительности.
«Как стало известно на первоначальном этапе разбирательства, документов, положенных для открытия мемориальной доски на школе № 87, в округ представлено не было, однако и препятствий для оперативного прохождения процедуры нет. После выяснения всех обстоятельств данной истории администрация города поможет сослуживцам героя в реализации их задумки по открытию мемориальной доски», — сообщили Городу55 в пресс-центре администрации Омска.
Мэр Сергей Шелест посмотрел видеообращение и поручил главе депобразования Ильдару Бикмаеву вместе с главой Ленинского округа Дмитрием Зярко проверить информацию по поводу возникшего конфликта.
«Все, что вы слышали в видеообращении, не соответствует действительности. Подано заявление в полицию, идет разбирательство. Люди на видеоролике с закрытыми лицами, которые выложили информацию, не были у меня. Никаких документов я не видела. Позвонила в департамент имущественных отношений — таких запросов не делали. Военкомат эту фамилию не знает. Администрация Ленинского округа также информацией не владеет. Топонимическая комиссия не создавалась, документы не подавались на обсуждение в горсовет. Считаю, что это провокация», — прокомментировала ситуацию Городу55 директор школы Марина Коваленко.