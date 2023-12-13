Спасли из горящего дома. Полицейские помогли омичу выбраться из огня

Полицейские увидели клубы дыма в частном секторе во время патрулирования и бросились на помощь. Горел двухквартирный дом. Один из инспекторов разбил окно и вместе с соседями помог выбраться 47-летнему мужчине. Погорельца посадили в патрульный автомобиль, чтобы он не замерз.