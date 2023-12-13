Спасли из горящего дома. Полицейские помогли омичу выбраться из огня

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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В Омске экипаж ДПС, Евгений Трофимов и Дмитрий Комаров, спасли мужчину из горящего дома, сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе полиции. Пожар произошел в Ленинском округе.
Полицейские увидели клубы дыма в частном секторе во время патрулирования и бросились на помощь. Горел двухквартирный дом. Один из инспекторов разбил окно и вместе с соседями помог выбраться 47-летнему мужчине. Погорельца посадили в патрульный автомобиль, чтобы он не замерз.
Жертв избежать не удалось. Когда пожар потушили, то выяснилось, что в огне погиб хозяин загоревшейся квартиры.
Ранее Город55 рассказывал, что на стоянке в Амуре-2 сгорели два автомобиля, у еще одной машины оплавилась краска.