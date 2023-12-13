Омские депутаты направили 16 млрд рублей на финансирование сферы образования

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Социальная сфера остается основной статьей расходов в бюджете города Омска. Такой вывод можно сделать из основного финансового документа на 2024 и плановый период 2025–2026 годов, принятый Омским городским Советом сегодня, 13 декабря. Из более чем 35 млрд рублей в расходной части только на образование планируется потратить порядка 16 млрд.
— Бюджет в последние годы имеет ярко выраженный социальный характер, и очень приятно, что 2024 год не стал исключением, — призналась вице-спикер Совета, председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина. — В частности на программу «Развитие образования» будут направлены 16,5 млрд рублей, в том числе на подпрограмму «Дошкольное образование» 5,5 млрд.
Эти деньги пойдут в первую очередь на создание комфортных условий для учебы: на текущий ремонт в школах и детских садах, на приведение в порядок прилегающей территории, на покупку продуктов для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей, на бесплатное горячее питание для начальной школы. Отдельная статья расходов — заработная плата для директоров школ и их советников по воспитательной части.
— Это особенно важно, — констатировала Студеникина, — потому что мы понимаем, что сегодня патриотическое и духовно-нравственное воспитание — это основа основ, которую вместе с образованием мы должны дать нашим ребятишкам.
Отметим, что в следующем году в 77 школах Омска должен пройти текущий ремонт. Еще в 14 школах пройдет капитальный ремонт. Согласно отдельно принятому решению городского Совета, дети, которым придется из-за ремонта ездить в новые школы, будет выплачиваться компенсация расходов на проезд.