Омские депутаты направили 16 млрд рублей на финансирование сферы образования

Эти деньги пойдут в первую очередь на создание комфортных условий для учебы: на текущий ремонт в школах и детских садах, на приведение в порядок прилегающей территории, на покупку продуктов для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей, на бесплатное горячее питание для начальной школы. Отдельная статья расходов — заработная плата для директоров школ и их советников по воспитательной части.