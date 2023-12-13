Депутаты Омского городского Совета окончательно приняли бюджет-2024

Существенно увеличить доходную и, как следствие, расходную часть бюджета удалось благодаря сотрудничеству городских властей с региональными. В частности, губернатор увеличил с 25 до 35% долю налоговых поступлений по упрощенной системе, которая остается в муниципальной казне. Кроме того, городу будет оставаться половина поступлений от собранных в Омске штрафов.