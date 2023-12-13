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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

Омский городской Совет

Депутаты Омского городского Совета окончательно приняли бюджет-2024

13 декабря 2023, 06:30
Фото: Город55
Омский городской Совет

В Омске появился бюджет на следующий год

В главном финансовом документе заложены рекордные доходы и расходы.

Сегодня, 13 декабря, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание — последнее в текущем году. Центральным пунктом повестки стало обсуждение бюджета города на 2024 год. В документе, предложенном депутатам, фигурируют доходы в размере почти 35,4 млрд рублей и расходы, превышающие 36,8 млрд.

Проект бюджета прошел предварительное обсуждение во всех комитетах Горсовета. На пленарном заседании он был единогласно принят.

— Это беспрецедентные для Омска цифры, — охарактеризовал основные параметры бюджета председатель Совета Владимир Корбут. — Теперь мы знаем точно, что все национальные проекты в Омске будут выполняться в полном объеме. Кроме того, у нас большие планы по выполнению судебных решений, капитальному ремонту многоквартирных домов, строительству ливневой канализации и решению многих других проблем.

Существенно увеличить доходную и, как следствие, расходную часть бюджета удалось благодаря сотрудничеству городских властей с региональными. В частности, губернатор увеличил с 25 до 35% долю налоговых поступлений по упрощенной системе, которая остается в муниципальной казне. Кроме того, городу будет оставаться половина поступлений от собранных в Омске штрафов.

Бюджет будет дополняться в течение всего следующего года. Учитывая имеющийся опыт, можно предположить, что все изменения будут исключительно в сторону увеличения.

Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
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#Политика#Омский Горсовет#Владимир Корбут#Бюджет#Новости#Николай Эйхвальд
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