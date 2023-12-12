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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:48

иллюстрация

Выехали 44 спасателя. В омских Нефтяниках случился крупный пожар в пустом здании

12 декабря 2023, 09:45
Фото: Город55
иллюстрация

В омских Нефтяниках случился крупный пожар в пустом здании

По предварительной информации, огонь распространился на площади 300 кв м.

В региональном МЧС рассказали о пожаре в городке Нефтяников. Очевидцы отправили сообщение о возгорании на пульт диспетчера 101 в 13:20.

По предварительным данным, огонь охватил неиспользуемое здание. Площадь пожара составляет 300 кв м. Как уточнили в администрации объекта, на момент возгорания в здании никого не было.

На место выехали 44 человека, задействовано 12 пожарных машин.

Ранее Город55 писал о возгорании машин на стоянке в микрорайоне Амурский-2. Припаркованные автомобили местные жители смогли самостоятельно потушить до приезда сотрудников МЧС.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Возгорание#Алина Ясинская
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