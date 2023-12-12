Выехали 44 спасателя. В омских Нефтяниках случился крупный пожар в пустом здании

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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В региональном МЧС рассказали о пожаре в городке Нефтяников. Очевидцы отправили сообщение о возгорании на пульт диспетчера 101 в 13:20.
По предварительным данным, огонь охватил неиспользуемое здание. Площадь пожара составляет 300 кв м. Как уточнили в администрации объекта, на момент возгорания в здании никого не было.
На место выехали 44 человека, задействовано 12 пожарных машин.
Ранее Город55 писал о возгорании машин на стоянке в микрорайоне Амурский-2. Припаркованные автомобили местные жители смогли самостоятельно потушить до приезда сотрудников МЧС.