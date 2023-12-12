«Родник» с кипятком. Во дворе одной из многоэтажек Омска появилась огромная лужа

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В паблике «Типичный Омск» появилась жалоба от жителей областного центра. Речь шла об очередной коммунальной аварии. Она возникла на территории Октябрьского округа в районе переулка Камерный, 54 а.
Местные жители увидели удручающую картину сегодня с утра. По словам некоторых, проблема появилась еще накануне. Диспетчеры «ОмскВодоканала» не отреагировали на обращение потребителей, когда те звонили. На представленной омичами видеозаписи видно, как во дворе дома среди деревьев образовалась огромная лужа с кипятком.
Под соответствующим постом появился комментарий администрации Омска. В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудники «Тепловой компании» проведут обследование тепловых сетей по данному адресу. Уточняется, что это будет сделано сегодня, но о конкретном времени не говорится.
Кроме того, в редакцию Города55 обратились жители дома по улице Масленникова, 45. Они рассказали, что сегодня, 12 декабря, у них опять отключили отопление и горячую воду. При этом по официальным данным, проблема с этих домом решена, отметили обратившиеся.