«Родник» с кипятком. Во дворе одной из многоэтажек Омска появилась огромная лужа

Кроме того, в редакцию Города55 обратились жители дома по улице Масленникова, 45. Они рассказали, что сегодня, 12 декабря, у них опять отключили отопление и горячую воду. При этом по официальным данным, проблема с этих домом решена, отметили обратившиеся.