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Published Сегодня, 06:16

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Updated Сегодня, 06:22

В Омске из-за аномальных холодов перенесли дату открытия «Зимнего Любинского»

Сказка близко. В Омске из-за сильных морозов перенесли открытие «Зимнего Любинского»

12 декабря 2023, 06:16
Фото: Анны Шестаковой

В Омске из-за аномальных холодов перенесли дату открытия «Зимнего Любинского»

Праздничную локацию откроют на следующих выходных, когда температура воздуха придет в норму.

В минкультуры Омской области рассказали, что открытие традиционного «Зимнего Любинского» в центре города перенесли из-за аномальных морозов. Его планировали запустить в субботу, 16 декабря.

Мероприятие, посвященное зиме и Новому году, обычно проводят на улице Музейной, рядом с Туристским информационным центром Омской области. По скорректированному плану «Зимний Любинский» откроется в следующую субботу, 23 декабря. Гостей будут ждать с 17 часов.

«Главная идея площадки этого года в том, что любовь может растопить самое холодное сердце, поможет пережить даже самые темные времена», — поделились в пресс-службе профильного министерства.

Тема нового «Зимнего Любинского» связана с Годом семьи. Так ранее ознаменовал 2024 год президент РФ. Девиз проекта в этом году — «Сила в любящем сердце». Организаторы вдохновлялись сказкой Г. Х. Андерсена «Снежная королева».

На улице Музейной поставят красивую декорацию в виде арки, которая будет открывать гостям локацию. На территории украсят живую 14-метровую ель, поставят горку-сани Снежной Королевы и заколдованный лабиринт для самых маленьких. Здесь же установят различные фотозоны и арт-объекты. В центре площади омичей будут встречать Кай и Герда.

В рамках «Зимнего Любинского» запланировано проведение тематических мастер-классов и новогодней ярмарки омских мастеров. Праздничная локация будет открыта до 21 января.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Минкультуры#Новости#Зимние развлечения#Алина Ясинская#Новый год 2024
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