Сказка близко. В Омске из-за сильных морозов перенесли открытие «Зимнего Любинского»

На улице Музейной поставят красивую декорацию в виде арки, которая будет открывать гостям локацию. На территории украсят живую 14-метровую ель, поставят горку-сани Снежной Королевы и заколдованный лабиринт для самых маленьких. Здесь же установят различные фотозоны и арт-объекты. В центре площади омичей будут встречать Кай и Герда.