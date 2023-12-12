Сказка близко. В Омске из-за сильных морозов перенесли открытие «Зимнего Любинского»

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:22
В минкультуры Омской области рассказали, что открытие традиционного «Зимнего Любинского» в центре города перенесли из-за аномальных морозов. Его планировали запустить в субботу, 16 декабря.
Мероприятие, посвященное зиме и Новому году, обычно проводят на улице Музейной, рядом с Туристским информационным центром Омской области. По скорректированному плану «Зимний Любинский» откроется в следующую субботу, 23 декабря. Гостей будут ждать с 17 часов.
«Главная идея площадки этого года в том, что любовь может растопить самое холодное сердце, поможет пережить даже самые темные времена», — поделились в пресс-службе профильного министерства.
Тема нового «Зимнего Любинского» связана с Годом семьи. Так ранее ознаменовал 2024 год президент РФ. Девиз проекта в этом году — «Сила в любящем сердце». Организаторы вдохновлялись сказкой Г. Х. Андерсена «Снежная королева».
На улице Музейной поставят красивую декорацию в виде арки, которая будет открывать гостям локацию. На территории украсят живую 14-метровую ель, поставят горку-сани Снежной Королевы и заколдованный лабиринт для самых маленьких. Здесь же установят различные фотозоны и арт-объекты. В центре площади омичей будут встречать Кай и Герда.
В рамках «Зимнего Любинского» запланировано проведение тематических мастер-классов и новогодней ярмарки омских мастеров. Праздничная локация будет открыта до 21 января.