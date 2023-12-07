В Омской области начальник ГИБДД «забыл» отправить в суд 21 дело на пьяных водителей

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Омской области над начальником ОГИБДД по Саргатскому району, майором полиции Сергеем Купцовым нависла угроза стать фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». Виной всему протоколы на пьяных водителей, который так и не дошли до суда.
«С июня 2022 по июнь 2023 года инспекторы ДПС по Саргатскому району возбудили 21 административное дело по статьям 12.26 КоАП РФ „Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“ и 12.8 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения“», — рассказал источник Города55.
Все эти материалы, по словам нашего собеседника, были переданы начальнику районного отдела ГИБДД Купцову для дальнейшего направления в мировой суд. Вот только по непонятной причине эти дела задержались в служебном кабинете майора и до судьи так и не добрались. В результате сроки давности привлечения к ответственности истекли.
«Чтобы срыть этот факт Купцов поставил отметки в базе якобы о направлении мировому судье и о возвращении материалов обратно для доработки», — пояснил источник.
Такая забывчивость майора Купцова и может потянуть на уголовное дело по статье «Халатность», потому все материалы проверки в отношении него ушли в омский СК, где и будут решать, возбуждать уголовное дело или нет.
Помимо этого в УМВД по Омской области инициировали внутреннюю проверку.