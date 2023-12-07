В Омской области начальник ГИБДД «забыл» отправить в суд 21 дело на пьяных водителей

Все эти материалы, по словам нашего собеседника, были переданы начальнику районного отдела ГИБДД Купцову для дальнейшего направления в мировой суд. Вот только по непонятной причине эти дела задержались в служебном кабинете майора и до судьи так и не добрались. В результате сроки давности привлечения к ответственности истекли.