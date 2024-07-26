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Пьяный мужчина

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2024
Получил травмы. В Омске пьяный водитель влетел в шлагбаум на железнодорожном переезде
26 июля, 13:46
Омский суд ужесточил наказание пьяному водителю, из-за которого заживо сгорел человек
25 июля, 11:39
Более сотни пострадавших. С начала года в Омске поймали две тысячи пьяных водителей
С начала года по вине пьяных водителей в Омской области произошло 74 ДТП, в них пострадали 115 человек, еще шесть погибли.
20 июля, 08:19
Суд ужесточил наказание омичу, который сел пьяным за руль и устроил жесткое ДТП
Омский областной суд пересмотрел дело 33-летнего жителя Черлакского района, который признан виновным в пьяном ДТП, и ужесточил ему наказание.
18 июля, 11:38
Жестоко избил. Суд вынес приговор омичу, убившему свою бабушку после распития акоголя
Омский областной суд назначил 15 лет лишения свободы омичу, который в состоянии опьянения до смерти избил свою бабушку.
21 июня, 07:21
Не хотел останавливаться. Омич отправится под арест за пьяную езду без прав
Сотрудники УМВД задержали омича, который сел за руль без прав в состоянии опьянения, а после хотел скрыться от полиции.
7 июня, 13:51
С двухлетним ребенком в машине. Омские полицейские задержали пьяного водителя
Инспекторы остановили автомобиль омича на улице Съездовской, однако нарушитель попытался скрыться, а потом оказывал сопротивление полицейским.
23 мая, 13:53
Пьяный омич без прав сел за руль и решил поиграть в догонялки с полицейскими
Своими действиями он создавал опасность для других водителей, теперь мужчине грозит административное наказание.
21 марта, 08:35
Боялся конфискации. Омич-любитель пьяной езды продал машину, чтобы не отдавать суду
Теперь мужчину ждут 400 часов обязательных работ, лишение прав на 2 года и штраф в размере стоимости автомобиля.
18 марта, 11:46
Едва не застрелил соседку. Военнослужащий из Омска сядет на 2 года за пьяную стрельбу
Мужчина случайно выстрелил в дверь соседней квартиры, за которой в тот момент находилась женщина.
18 марта, 07:39
В Омской области вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил семью
Авария произошла два года назад. Мужчина сел в неисправный автомобиль и насмерть сбил молодую пару, идущую по обочине дороги.
13 февраля, 11:09
В Омске пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и врезался в бетонный забор
8 февраля, 08:46
2023
Пьяный за рулем. На федеральной трассе водитель фуры врезался в другой большегруз
11 декабря 2023, 11:01
8-балльные пробки, побег из окна и убийство по неосторожности. Омск сегодня
20 ноября 2023, 14:15
Двигался по кривой. Пьяный омич чуть не устроил несколько ДТП, скрываясь от полиции
Водителя остановили на улице Конева, в момент задержан я он врезался в машину ДПС.
15 ноября 2023, 10:08
Стулья на набережной, пьяная езда и крупная коммунальная авария. Омск сегодня
9 ноября 2023, 13:59
Пьяный житель Омской области угнал у приятеля машину и попался полицейским
4 октября 2023, 09:33
Получил 10 суток. В Омске пьяный водитель устроил погоню с полицейскими
24 августа 2023, 11:47
Омич сел пьяным за руль и лишился «Приоры»
Судебные приставы конфисковали авто в доход государства.
27 июня 2023, 04:18
В Омске пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП
Авария произошла на трассе Челябинск-Новосибирск.
24 июня 2023, 05:51

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