Новая авария. В Омске отключили отопление во всем микрорайоне у «Зеленого острова»

Как пишет NGS55.RU со ссылкой на «Тепловую компанию», авария произошла еще 9 декабря. Она случилась на входной группе парка «Зеленый остров». Из-за порыва тепловых сетей на Красном Пути, 115 во всем микрорайоне было отключено теплоснабжение и горячая вода.