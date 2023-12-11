Новая авария. В Омске отключили отопление во всем микрорайоне у «Зеленого острова»

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В Омске из-за коммунальной аварии отменили занятия в культурно-спортивном комплексе «Зеленый остров». Они должны были пройти сегодня, 11 декабря, однако планы нарушились из-за отключения отопления.
Как пишет NGS55.RU со ссылкой на «Тепловую компанию», авария произошла еще 9 декабря. Она случилась на входной группе парка «Зеленый остров». Из-за порыва тепловых сетей на Красном Пути, 115 во всем микрорайоне было отключено теплоснабжение и горячая вода.
Под отключение попали пять административных зданий, одно учебное заведение и дома в частном секторе. В пресс-центре «Тепловой компании» рассказали, что горячая вода и отопление будут восстановлены в ближайшее время.