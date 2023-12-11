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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

иллюстрация

Новая авария. В Омске отключили отопление во всем микрорайоне у «Зеленого острова»

11 декабря 2023, 13:06
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за аварии на «Зеленом острове» пропало отопление во всем микрорайоне

Без тепла и горячей воды также осталось одно учебное заведение.

В Омске из-за коммунальной аварии отменили занятия в культурно-спортивном комплексе «Зеленый остров». Они должны были пройти сегодня, 11 декабря, однако планы нарушились из-за отключения отопления.

Как пишет NGS55.RU со ссылкой на «Тепловую компанию», авария произошла еще 9 декабря. Она случилась на входной группе парка «Зеленый остров». Из-за порыва тепловых сетей на Красном Пути, 115 во всем микрорайоне было отключено теплоснабжение и горячая вода.

Под отключение попали пять административных зданий, одно учебное заведение и дома в частном секторе. В пресс-центре «Тепловой компании» рассказали, что горячая вода и отопление будут восстановлены в ближайшее время.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Отопление#Горячая вода#Тепловая компания#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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