Нигде не работали. Молодым омичам грозит до 20 лет тюрьмы за создание наркомагазина

Как считает следствие, с декабря 2022 года по май 2023 года компания создала интернет-магазин по дистанционной продаже наркотика мефедрон. Один из обвиняемых был организатором, другие взяли на себя роли оператора и закладчика. Молодые люди арендовали квартиру в спальном районе города, чтобы хранить крупные партии и фасовать запрещенное средство.