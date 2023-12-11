Нигде не работали. Молодым омичам грозит до 20 лет тюрьмы за создание наркомагазина

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В региональной прокуратуре сообщили об утверждении обвинительного заключения трем 21-летним омичам. Они стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 30 — пп. а, г ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Как считает следствие, с декабря 2022 года по май 2023 года компания создала интернет-магазин по дистанционной продаже наркотика мефедрон. Один из обвиняемых был организатором, другие взяли на себя роли оператора и закладчика. Молодые люди арендовали квартиру в спальном районе города, чтобы хранить крупные партии и фасовать запрещенное средство.
«Для конспирации сбыт мефедрона осуществлялся дистанционно, путем его помещения в тайники-закладки», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники полиции задержали парней и изъяли у них больше 1 килограмма мефедрона. К слову, молодые люди нигде особо не работали. Их уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Компании грозит до 20 лет заключения.
Ранее Город55 писал военнослужащем, которого задержали при попытке забрать наркотики из тайника-закладки. Омский гарнизонный суд признал его виновным и оштрафовал на 20 тыс рублей, но пока приговор не вступил в законную силу.