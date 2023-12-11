Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

иллюстрация

Нигде не работали. Молодым омичам грозит до 20 лет тюрьмы за создание наркомагазина

11 декабря 2023, 05:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы за создание наркомагазина

Один из парней выступил организатором, а другие взяли на себя другие обязанности.

В региональной прокуратуре сообщили об утверждении обвинительного заключения трем 21-летним омичам. Они стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 30 — пп. а, г ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Как считает следствие, с декабря 2022 года по май 2023 года компания создала интернет-магазин по дистанционной продаже наркотика мефедрон. Один из обвиняемых был организатором, другие взяли на себя роли оператора и закладчика. Молодые люди арендовали квартиру в спальном районе города, чтобы хранить крупные партии и фасовать запрещенное средство.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области
«Для конспирации сбыт мефедрона осуществлялся дистанционно, путем его помещения в тайники-закладки», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники полиции задержали парней и изъяли у них больше 1 килограмма мефедрона. К слову, молодые люди нигде особо не работали. Их уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Компании грозит до 20 лет заключения.

Ранее Город55 писал военнослужащем, которого задержали при попытке забрать наркотики из тайника-закладки. Омский гарнизонный суд признал его виновным и оштрафовал на 20 тыс рублей, но пока приговор не вступил в законную силу.

В Омске военнослужащего приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Наркотики#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Наркосбыт#Алина Ясинская#Обвинительное заключение
Подпишитесь
Город начинает согреваться? В Омске на ТЭЦ-5 запустили еще один резервный котел
Сегодня, 06:03
Мороз отступает. Синоптики назвали дату потепления в Омской области
Сегодня, 05:53
Не согреться. Этой зимой в Омске не открылась теплая палатка для бездомных
Сегодня, 03:15
Готовьте 12 миллиардов. Как в Омске решают проблемы дольщиков и аварийного жилья
Сегодня, 03:00
Президентский люкс. В Омске продаются искусственные елки за 650 тысяч рублей
Сегодня, 07:22
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
Сегодня, 08:31