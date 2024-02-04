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2024
Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится
4 февраля, 09:25
2023
Византийская вязь и жаккард. Омское правительство закупило шторы на 4 миллиона рублей
Набор роскошных портьер обошелся Хозуправлению Омской области в 4,2 млн рублей.
10 декабря 2023, 11:25
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
8 ноября 2023, 07:28
2022
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
5 августа 2022, 10:15

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